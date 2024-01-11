Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу амнистии - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 11.01.2024 (обновлено: 13:09 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/lukashenko-1920696095.html
Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу амнистии
Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу амнистии - РИА Новости, 11.01.2024
Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу амнистии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу о проведении амнистии в этом году в связи с 80-летием со дня освобождения... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:06
2024-01-11T13:09
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911404983_198:340:3050:1944_1920x0_80_0_0_aa57ead7980db9997ebe9e25ccc7bf71.jpg
МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу о проведении амнистии в этом году в связи с 80-летием со дня освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. "В этому году мы отметим 80-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И если мы примем положительное решение, то с учетом особенности даты амнистия должна иметь отличия. Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, на женщин с детьми, другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно", - приводит слова Лукашенко Spuitnik Беларусь на совещании по отдельным вопросам совершенствования законодательства об уголовной ответственности. Президент Белоруссии отметил, что при вопросе проведения амнистии надо также учитывать криминогенную ситуацию в обществе, и предложил главе МВД Ивану Кубракову обратить внимание на недостатки предыдущих амнистий, чтобы их не повторить. По итогам совещания Кубраков сообщил, что конкретные сроки амнистии на совещании не обговаривались. "С администрацией президента мы обсудим, и в парламент будет внесен законопроект об амнистии", - отметил он, не исключив, что это может состояться и до предстоящих в феврале выборов в единый день голосования."Предложения, которые были выработаны МВД по объявлению амнистии к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, президентом в целом были поддержаны. Однако поставлена задача проработать конкретно по каждому предложению. Особенное внимание было обращено на несовершеннолетних детей, которые были привлечены к уголовной ответственности. Также президент обратил внимание на женщин, которые имеют несовершеннолетних детей, многодетных матерей", - сказал глава МВД.Предыдущий раз Лукашенко подписал закон об амнистии в декабре 2022 года. Тогда предполагалось освободить от различных видов наказаний 4545 осужденных, в том числе из мест лишения свободы – 1600 (из них 10 несовершеннолетних), из исправительных учреждений открытого типа – 500, из уголовно-исполнительных инспекций – 2445. Кроме того, предполагалось сократить срок наказания на год 3950 осужденным. При этом действие закона об амнистии не распространялось на лиц, совершивших преступления террористической или экстремистской направленности.
https://ria.ru/20240109/mir-1920368581.html
https://ria.ru/20240107/lukashenko-1920042743.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911404983_474:0:3203:2047_1920x0_80_0_0_84f485dff760a50e3ec8ad1475956c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу амнистии

Лукашенко призвал МВД не повторить недостатки предыдущих амнистий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу о проведении амнистии в этом году в связи с 80-летием со дня освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.
"В этому году мы отметим 80-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И если мы примем положительное решение, то с учетом особенности даты амнистия должна иметь отличия. Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, на женщин с детьми, другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно", - приводит слова Лукашенко Spuitnik Беларусь на совещании по отдельным вопросам совершенствования законодательства об уголовной ответственности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Лукашенко назвал мир главной ценностью белорусов
9 января, 17:58
Президент Белоруссии отметил, что при вопросе проведения амнистии надо также учитывать криминогенную ситуацию в обществе, и предложил главе МВД Ивану Кубракову обратить внимание на недостатки предыдущих амнистий, чтобы их не повторить.
По итогам совещания Кубраков сообщил, что конкретные сроки амнистии на совещании не обговаривались. "С администрацией президента мы обсудим, и в парламент будет внесен законопроект об амнистии", - отметил он, не исключив, что это может состояться и до предстоящих в феврале выборов в единый день голосования.
"Предложения, которые были выработаны МВД по объявлению амнистии к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, президентом в целом были поддержаны. Однако поставлена задача проработать конкретно по каждому предложению. Особенное внимание было обращено на несовершеннолетних детей, которые были привлечены к уголовной ответственности. Также президент обратил внимание на женщин, которые имеют несовершеннолетних детей, многодетных матерей", - сказал глава МВД.
Предыдущий раз Лукашенко подписал закон об амнистии в декабре 2022 года. Тогда предполагалось освободить от различных видов наказаний 4545 осужденных, в том числе из мест лишения свободы – 1600 (из них 10 несовершеннолетних), из исправительных учреждений открытого типа – 500, из уголовно-исполнительных инспекций – 2445. Кроме того, предполагалось сократить срок наказания на год 3950 осужденным. При этом действие закона об амнистии не распространялось на лиц, совершивших преступления террористической или экстремистской направленности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Лукашенко пообещал белорусам непростой год
7 января, 12:57
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала