https://ria.ru/20240111/lukashenko-1920696095.html

Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу амнистии

Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу амнистии - РИА Новости, 11.01.2024

Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу амнистии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу о проведении амнистии в этом году в связи с 80-летием со дня освобождения... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:06

2024-01-11T12:06

2024-01-11T13:09

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил нетрадиционно подойти к вопросу о проведении амнистии в этом году в связи с 80-летием со дня освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. "В этому году мы отметим 80-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И если мы примем положительное решение, то с учетом особенности даты амнистия должна иметь отличия. Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, на женщин с детьми, другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно", - приводит слова Лукашенко Spuitnik Беларусь на совещании по отдельным вопросам совершенствования законодательства об уголовной ответственности. Президент Белоруссии отметил, что при вопросе проведения амнистии надо также учитывать криминогенную ситуацию в обществе, и предложил главе МВД Ивану Кубракову обратить внимание на недостатки предыдущих амнистий, чтобы их не повторить. По итогам совещания Кубраков сообщил, что конкретные сроки амнистии на совещании не обговаривались. "С администрацией президента мы обсудим, и в парламент будет внесен законопроект об амнистии", - отметил он, не исключив, что это может состояться и до предстоящих в феврале выборов в единый день голосования."Предложения, которые были выработаны МВД по объявлению амнистии к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, президентом в целом были поддержаны. Однако поставлена задача проработать конкретно по каждому предложению. Особенное внимание было обращено на несовершеннолетних детей, которые были привлечены к уголовной ответственности. Также президент обратил внимание на женщин, которые имеют несовершеннолетних детей, многодетных матерей", - сказал глава МВД.Предыдущий раз Лукашенко подписал закон об амнистии в декабре 2022 года. Тогда предполагалось освободить от различных видов наказаний 4545 осужденных, в том числе из мест лишения свободы – 1600 (из них 10 несовершеннолетних), из исправительных учреждений открытого типа – 500, из уголовно-исполнительных инспекций – 2445. Кроме того, предполагалось сократить срок наказания на год 3950 осужденным. При этом действие закона об амнистии не распространялось на лиц, совершивших преступления террористической или экстремистской направленности.

https://ria.ru/20240109/mir-1920368581.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко