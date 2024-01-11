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Ее не победите. В Киеве неожиданно высказались о конфликте США с Россией - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 11.01.2024 (обновлено: 10:50 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/lovushka-1920648397.html
Ее не победите. В Киеве неожиданно высказались о конфликте США с Россией
Ее не победите. В Киеве неожиданно высказались о конфликте США с Россией - РИА Новости, 11.01.2024
Ее не победите. В Киеве неожиданно высказались о конфликте США с Россией
Любые заявления Байдена о конфликте с Россией идут на пользу Республиканской партии, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T07:01
2024-01-11T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
россия
руслан бортник
джо байден
европа
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Любые заявления Байдена о конфликте с Россией идут на пользу Республиканской партии, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.&quot;Республиканцы загоняют Белый дом и Байдена в ловушку. Потому что те цели Белого дома в этой войне (конфликте на Украине. — Прим. ред.), которые реальны, они очень публично непривлекательны. &lt;...&gt; А те цели, которые провозглашаются, они нереалистичны&quot;, — заметил эксперт.По словам киевского политолога, противники Байдена требуют от Белого дома конкретный документ, в котором будут изложены цели и стратегия США в конфликте на Украине. Республиканцы потребуют от президента совместного решения по поводу целесообразности дальнейшей конфронтации с Москвой.Бортник пояснил, что публичная цель Вашингтона — "разгромить Россию военным путем" — невыполнима. Американские элиты прекрасно понимают, что военная победа над ядерной державой невозможна. Письменное провозглашение этой неприемлемой цели не только вызовет вопросы в конгрессе, но и превратится в формальное объявление войны Москве, отметил аналитик.Реальная цель Байдена — "ослабить Россию" силами союзников — также вызовет критику как в Вашингтоне, так и за океаном. По мнению политолога, европейские страны могут не согласиться с оборонными издержками, которые наложит на них американский президент.Это попытка поставить ловушку, &lt;...&gt; создать ему (Белому дому. — Прим. ред.) ситуацию цугцванга, при которой любой ответ будет или некомпетентным, или нереалистичным, или вообще проигрышным&quot;, — заключил Бортник.Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву. В администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без предоставления дальнейшего плана действий.
https://ria.ru/20240104/impichment-1919752235.html
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в мире, киев, сша, россия, руслан бортник, джо байден, европа, украина, республиканская партия сша, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Россия, Руслан Бортник, Джо Байден, Европа, Украина, Республиканская партия США, Конгресс США
Ее не победите. В Киеве неожиданно высказались о конфликте США с Россией

Политолог Бортник: Байден оказался в политической ловушке из-за России

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Любые заявления Байдена о конфликте с Россией идут на пользу Республиканской партии, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
«

"Республиканцы загоняют Белый дом и Байдена в ловушку. Потому что те цели Белого дома в этой войне (конфликте на Украине. — Прим. ред.), которые реальны, они очень публично непривлекательны. <...> А те цели, которые провозглашаются, они нереалистичны", — заметил эксперт.

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По словам киевского политолога, противники Байдена требуют от Белого дома конкретный документ, в котором будут изложены цели и стратегия США в конфликте на Украине. Республиканцы потребуют от президента совместного решения по поводу целесообразности дальнейшей конфронтации с Москвой.
Бортник пояснил, что публичная цель Вашингтона — "разгромить Россию военным путем" — невыполнима. Американские элиты прекрасно понимают, что военная победа над ядерной державой невозможна. Письменное провозглашение этой неприемлемой цели не только вызовет вопросы в конгрессе, но и превратится в формальное объявление войны Москве, отметил аналитик.
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Реальная цель Байдена — "ослабить Россию" силами союзников — также вызовет критику как в Вашингтоне, так и за океаном. По мнению политолога, европейские страны могут не согласиться с оборонными издержками, которые наложит на них американский президент.
«

Это попытка поставить ловушку, <...> создать ему (Белому дому. — Прим. ред.) ситуацию цугцванга, при которой любой ответ будет или некомпетентным, или нереалистичным, или вообще проигрышным", — заключил Бортник.

Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву. В администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без предоставления дальнейшего плана действий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАРоссияРуслан БортникДжо БайденЕвропаУкраинаРеспубликанская партия СШАКонгресс США
 
 
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