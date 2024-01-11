Ее не победите. В Киеве неожиданно высказались о конфликте США с Россией
Политолог Бортник: Байден оказался в политической ловушке из-за России
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Любые заявления Байдена о конфликте с Россией идут на пользу Республиканской партии, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
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"Республиканцы загоняют Белый дом и Байдена в ловушку. Потому что те цели Белого дома в этой войне (конфликте на Украине. — Прим. ред.), которые реальны, они очень публично непривлекательны. <...> А те цели, которые провозглашаются, они нереалистичны", — заметил эксперт.
По словам киевского политолога, противники Байдена требуют от Белого дома конкретный документ, в котором будут изложены цели и стратегия США в конфликте на Украине. Республиканцы потребуют от президента совместного решения по поводу целесообразности дальнейшей конфронтации с Москвой.
Бортник пояснил, что публичная цель Вашингтона — "разгромить Россию военным путем" — невыполнима. Американские элиты прекрасно понимают, что военная победа над ядерной державой невозможна. Письменное провозглашение этой неприемлемой цели не только вызовет вопросы в конгрессе, но и превратится в формальное объявление войны Москве, отметил аналитик.
Реальная цель Байдена — "ослабить Россию" силами союзников — также вызовет критику как в Вашингтоне, так и за океаном. По мнению политолога, европейские страны могут не согласиться с оборонными издержками, которые наложит на них американский президент.
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Это попытка поставить ловушку, <...> создать ему (Белому дому. — Прим. ред.) ситуацию цугцванга, при которой любой ответ будет или некомпетентным, или нереалистичным, или вообще проигрышным", — заключил Бортник.
Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву. В администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без предоставления дальнейшего плана действий.