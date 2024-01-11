https://ria.ru/20240111/lenta-1920695576.html
Краснодарец получил полтора года за осквернение георгиевской ленты
Краснодарец получил полтора года за осквернение георгиевской ленты - РИА Новости, 11.01.2024
Краснодарец получил полтора года за осквернение георгиевской ленты
Суд назначил 1,5 года колонии жителю Краснодара за публикацию в социальной сети изображения, оскверняющего Георгиевскую ленту, сообщили в объединённой... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:05
2024-01-11T12:05
2024-01-11T12:05
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краснодарский край
георгиевская ленточка
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КРАСНОДАР, 11 янв – РИА Новости. Суд назначил 1,5 года колонии жителю Краснодара за публикацию в социальной сети изображения, оскверняющего Георгиевскую ленту, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. "Первомайским районным судом Владимир Яроцкий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма – ред.)… и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Из приговора суда следует, что житель Краснодара в мае прошлого года разместил на странице в соцсети фотографию мужского полового органа, на котором была завязана Георгиевская лента. Яроцкий был задержан сотрудниками краевого УФСБ России. Отмечается, что подсудимый признал вину. Яроцкий взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, георгиевская ленточка
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край, Георгиевская ленточка
Краснодарец получил полтора года за осквернение георгиевской ленты
Житель Краснодара получил 1,5 года за непристойное фото с георгиевской лентой
КРАСНОДАР, 11 янв – РИА Новости. Суд назначил 1,5 года колонии жителю Краснодара за публикацию в социальной сети изображения, оскверняющего Георгиевскую ленту, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
"Первомайским районным судом Владимир Яроцкий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ
(реабилитация нацизма – ред.)… и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Из приговора суда следует, что житель Краснодара в мае прошлого года разместил на странице в соцсети фотографию мужского полового органа, на котором была завязана Георгиевская лента. Яроцкий был задержан сотрудниками краевого УФСБ России. Отмечается, что подсудимый признал вину. Яроцкий взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.
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