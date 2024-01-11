https://ria.ru/20240111/lavina-1920639878.html

В МЧС рассказали, как выжить, попав под лавину

В МЧС рассказали, как выжить, попав под лавину - РИА Новости, 11.01.2024

В МЧС рассказали, как выжить, попав под лавину

При сходе лавины в горах у людей есть всего несколько секунд, чтобы покинуть опасную зону и найти укрытие; при этом с собой обязательно должен быть лавинный... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T02:54

2024-01-11T02:54

2024-01-11T02:54

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_6d93096ee3a4242921cd8e2133c184e3.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. При сходе лавины в горах у людей есть всего несколько секунд, чтобы покинуть опасную зону и найти укрытие; при этом с собой обязательно должен быть лавинный датчик, предупреждает МЧС России. "Находясь в горах, избегайте мест возможного схода лавин. Чаще всего это склоны крутизной свыше 30 градусов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Представитель ведомства отметил, что сход лавин зависит не только от крутизны склона, но и объема выпавшего снега в горах, а также от температуры воздуха и других факторов. "Отправляясь в горы, внимательно следите за прогнозами погоды и экстренными предупреждениями спасателей", - добавил собеседник агентства, посоветовав обязательно взять с собой лавинный датчик, облегчающий поиск людей в снежных завалах. В ведомстве подчеркнули, что в случае отрыва лавины, у человека есть всего несколько секунд для реагирования до ее прихода. "Надо немедленно покинуть опасную зону и найти укрытие, например, выступ скалы", - добавил собеседник агентства. Если такой возможности уже нет, нужно закрепиться на месте с помощью лыжной палки или ледоруба, воткнув их в снег. При этом следует расположить тело вдоль направления движения снежной массы, пропуская ее мимо себя. "Постарайтесь удержаться на поверхности лавины, делая плавательные движения руками и ногами. Если это не удалось, защитите лицо от снега: закройте рот и нос шарфом или рукавицами, желательно сгруппировавшись, согнув колени", - резюмировал представитель МЧС РФ.

https://ria.ru/20231208/pozhar-1914503823.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество