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Латвия решила конфисковать российскую собственность ради Киева - РИА Новости, 11.01.2024
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13:08 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/latviya-1920711246.html
Латвия решила конфисковать российскую собственность ради Киева
Латвия решила конфисковать российскую собственность ради Киева - РИА Новости, 11.01.2024
Латвия решила конфисковать российскую собственность ради Киева
Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства, передает LSM. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:08
2024-01-11T13:08
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства, передает LSM."Планируется, что позже здание будет продано, а вырученные средства переданы Украине", — уточняет издание.В конце декабря сотрудники спецслужб Латвии ворвались в здание культурно-делового центра "Дом Москвы". Работников начали допрашивать, у них также отобрали средства связи. На входе установили пост охраны, а в помещениях описали имущество и компьютерную технику.Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на действия Риги.Латвия в последнее время предприняла множество недружественных шагов по отношению к России. В частности, в ноябре местный сейм принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами нужно перерегистрировать. В противном случае автомобили конфискуют, а затем их планируется передать на Украину.
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в мире, латвия, россия, мария захарова
В мире, Латвия, Россия, Мария Захарова
Латвия решила конфисковать российскую собственность ради Киева

LSM: Латвия решила конфисковать Дом Москвы, средства от продажи пойдут Киеву

CC BY 3.0 / karel291 / Centra rajons, Rīga, LatviaДом Москвы в Риге
Дом Москвы в Риге - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
CC BY 3.0 / karel291 / Centra rajons, Rīga, Latvia
Дом Москвы в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства, передает LSM.
"Планируется, что позже здание будет продано, а вырученные средства переданы Украине", — уточняет издание.
В конце декабря сотрудники спецслужб Латвии ворвались в здание культурно-делового центра "Дом Москвы". Работников начали допрашивать, у них также отобрали средства связи. На входе установили пост охраны, а в помещениях описали имущество и компьютерную технику.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на действия Риги.
Латвия в последнее время предприняла множество недружественных шагов по отношению к России. В частности, в ноябре местный сейм принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами нужно перерегистрировать. В противном случае автомобили конфискуют, а затем их планируется передать на Украину.
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