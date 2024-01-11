https://ria.ru/20240111/latviya-1920711246.html

Латвия решила конфисковать российскую собственность ради Киева

Латвия решила конфисковать российскую собственность ради Киева - РИА Новости, 11.01.2024

Латвия решила конфисковать российскую собственность ради Киева

Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства, передает LSM. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:08

2024-01-11T13:08

2024-01-11T13:08

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства, передает LSM."Планируется, что позже здание будет продано, а вырученные средства переданы Украине", — уточняет издание.В конце декабря сотрудники спецслужб Латвии ворвались в здание культурно-делового центра "Дом Москвы". Работников начали допрашивать, у них также отобрали средства связи. На входе установили пост охраны, а в помещениях описали имущество и компьютерную технику.Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на действия Риги.Латвия в последнее время предприняла множество недружественных шагов по отношению к России. В частности, в ноябре местный сейм принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами нужно перерегистрировать. В противном случае автомобили конфискуют, а затем их планируется передать на Украину.

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в мире, латвия, россия, мария захарова