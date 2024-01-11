https://ria.ru/20240111/kurs-1920764055.html

Официальный курс доллара на пятницу упал до 88,78 рубля

Официальный курс доллара на пятницу упал до 88,78 рубля - РИА Новости, 11.01.2024

Официальный курс доллара на пятницу упал до 88,78 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 6,75 копейки, до 12,363 рубля, курс доллара - на 61,21 копейки, до 88,7818 рубля,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:31

2024-01-11T16:31

2024-01-11T16:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

курс доллара

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_5b1aec3ea18f82966ad76c9d96431541.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 6,75 копейки, до 12,363 рубля, курс доллара - на 61,21 копейки, до 88,7818 рубля, евро - на 33,44 копейки, до 97,5401 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс доллара