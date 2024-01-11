https://ria.ru/20240111/kurs-1920764055.html
Официальный курс доллара на пятницу упал до 88,78 рубля
Официальный курс доллара на пятницу упал до 88,78 рубля - РИА Новости, 11.01.2024
Официальный курс доллара на пятницу упал до 88,78 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 6,75 копейки, до 12,363 рубля, курс доллара - на 61,21 копейки, до 88,7818 рубля,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:31
2024-01-11T16:31
2024-01-11T16:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 6,75 копейки, до 12,363 рубля, курс доллара - на 61,21 копейки, до 88,7818 рубля, евро - на 33,44 копейки, до 97,5401 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс доллара
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Курс доллара
Официальный курс доллара на пятницу упал до 88,78 рубля
Официальный курс доллара на пятницу опустился на 61,21 копейки, до 88,78 рубля