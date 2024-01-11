Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара упал ниже 89 рублей - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
09:47 11.01.2024 (обновлено: 10:15 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/kurs-1920665695.html
Курс доллара упал ниже 89 рублей
Курс доллара упал ниже 89 рублей - РИА Новости, 11.01.2024
Курс доллара упал ниже 89 рублей
Рубль усилил рост на Московской бирже: доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 29 декабря, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:47
2024-01-11T10:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848400620_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_b90ba0b252964867e3f1d1e735f1a1e4.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Рубль усилил рост на Московской бирже: доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 29 декабря, следует из данных торговой площадки.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 9:46 мск снижается на 45 копеек, до 88,88 рубля.Евро дешевеет на 23 копейки, до 97,77 рубля.Юань снизился на три копейки, до 12,38 рубля.С 9 января ЦБ возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ. В первом полугодии за счет отложенных ранее операций регулятор добавляет к анонсируемым Минфином объемам продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, а в январе — дополнительно еще на 0,8 миллиарда рублей в день.Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, это поддержит курс рубля — доллар может подешеветь до 85-87 рублей.
https://ria.ru/20240111/byudzhet-1920589251.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848400620_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_73fe7590e1e91f54847b62ee81a64b1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара упал ниже 89 рублей

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 89 рублей впервые с 29 декабря

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара на одном из пунктов обмена валют
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Рубль усилил рост на Московской бирже: доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 29 декабря, следует из данных торговой площадки.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 9:46 мск снижается на 45 копеек, до 88,88 рубля.
Евро дешевеет на 23 копейки, до 97,77 рубля.
Юань снизился на три копейки, до 12,38 рубля.
С 9 января ЦБ возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ. В первом полугодии за счет отложенных ранее операций регулятор добавляет к анонсируемым Минфином объемам продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, а в январе — дополнительно еще на 0,8 миллиарда рублей в день.
Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, это поддержит курс рубля — доллар может подешеветь до 85-87 рублей.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Сверхдоходы в казну: как будет работать бюджетное правило в этом году
08:00
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала