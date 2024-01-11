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Курс доллара упал ниже 89 рублей
Курс доллара упал ниже 89 рублей - РИА Новости, 11.01.2024
Курс доллара упал ниже 89 рублей
Рубль усилил рост на Московской бирже: доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 29 декабря, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:47
2024-01-11T09:47
2024-01-11T10:15
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Рубль усилил рост на Московской бирже: доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 29 декабря, следует из данных торговой площадки.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 9:46 мск снижается на 45 копеек, до 88,88 рубля.Евро дешевеет на 23 копейки, до 97,77 рубля.Юань снизился на три копейки, до 12,38 рубля.С 9 января ЦБ возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ. В первом полугодии за счет отложенных ранее операций регулятор добавляет к анонсируемым Минфином объемам продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, а в январе — дополнительно еще на 0,8 миллиарда рублей в день.Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, это поддержит курс рубля — доллар может подешеветь до 85-87 рублей.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара упал ниже 89 рублей
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 89 рублей впервые с 29 декабря
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Рубль усилил рост на Московской бирже: доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 29 декабря, следует из данных торговой площадки
.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 9:46 мск снижается на 45 копеек, до 88,88 рубля.
Евро дешевеет на 23 копейки, до 97,77 рубля.
Юань снизился на три копейки, до 12,38 рубля.
С 9 января ЦБ
возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ. В первом полугодии за счет отложенных ранее операций регулятор добавляет к анонсируемым Минфином
объемам продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, а в январе — дополнительно еще на 0,8 миллиарда рублей в день.
Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, это поддержит курс рубля — доллар может подешеветь до 85-87 рублей.
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