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Курс доллара снизился до 89,17 рубля
Курс доллара снизился до 89,17 рубля - РИА Новости, 11.01.2024
Курс доллара снизился до 89,17 рубля
Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару и проявил стабильность к юаню и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T07:15
2024-01-11T07:15
2024-01-11T09:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару и проявил стабильность к юаню и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 07:08 мск снизился на 16 копеек, до 89,17 рубля.Евро держится на уровне около 98 рублей.Юань тоже не меняется и торгуется за 12,41 рубля.
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РИА Новости
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара снизился до 89,17 рубля
Курс доллара на Московской бирже снизился до 89,17 рубля
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару и проявил стабильность к юаню и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07:08 мск снизился на 16 копеек, до 89,17 рубля.
Евро держится на уровне около 98 рублей.
Юань тоже не меняется и торгуется за 12,41 рубля.