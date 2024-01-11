https://ria.ru/20240111/kurs-1920650106.html

Курс доллара снизился до 89,17 рубля

Курс доллара снизился до 89,17 рубля - РИА Новости, 11.01.2024

Курс доллара снизился до 89,17 рубля

Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару и проявил стабильность к юаню и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T07:15

2024-01-11T07:15

2024-01-11T09:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару и проявил стабильность к юаню и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 07:08 мск снизился на 16 копеек, до 89,17 рубля.Евро держится на уровне около 98 рублей.Юань тоже не меняется и торгуется за 12,41 рубля.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа