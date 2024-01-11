"Многие погибнут". План Зеленского по Крыму вызвал ужас в США
Экс-морпех Берлетик: Зеленский попытается оправдать мобилизацию с помощью Крыма
© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" в Крыму
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Идея операции против Крыма нужна Владимиру Зеленскому, чтобы оправдать повальную мобилизацию украинцев и убедить западных союзников в необходимости поддерживать Киев, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в статье для журнала New Eastern Outlook.
"Это (операции против Крыма. — Прим. ред.) делается для того, чтобы Киев мог оправдать продолжение мобилизации и гибель многих украинских мужчин по всему фронту", — считает эксперт.
По мнению аналитика, удары по полуострову также помогут Зеленскому завоевать расположение западных спонсоров, чтобы убедить продолжить конфликт с Россией и поставлять Киеву все больше денег и оружия.
При этом сама цель по изоляции Крыма от России "недостижима в обозримом будущем", отметил экс-морпех. Он обратил внимание на то, что Украина так и не смогла вывести из строя ни один из крымских портов, несмотря на постоянные удары ракетами и дронами. У ВСУ нет даже технической возможности для более массированных ударов из-за нехватки самолетов и пусковых установок. Кроме того, Запад не сможет быстро восполнить украинцам расход высокоточных ракет, уверен эксперт.
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"Таким образом, стратегия Зеленского явно заключается не в том, чтобы изолировать в Крым, а в том, чтобы убедить население Украины и мировую общественность в принципиальной возможности такого исхода", — резюмировал Берлетик.
Ранее в британском журнале Economist вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.