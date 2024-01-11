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"Многие погибнут". План Зеленского по Крыму вызвал ужас в США - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:30 11.01.2024 (обновлено: 04:31 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/krym-1920642854.html
"Многие погибнут". План Зеленского по Крыму вызвал ужас в США
"Многие погибнут". План Зеленского по Крыму вызвал ужас в США - РИА Новости, 11.01.2024
"Многие погибнут". План Зеленского по Крыму вызвал ужас в США
Идея операции против Крыма нужна Владимиру Зеленскому, чтобы оправдать повальную мобилизацию украинцев и убедить западных союзников в необходимости поддерживать РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T04:30
2024-01-11T04:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
республика крым
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Идея операции против Крыма нужна Владимиру Зеленскому, чтобы оправдать повальную мобилизацию украинцев и убедить западных союзников в необходимости поддерживать Киев, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в статье для журнала New Eastern Outlook."Это (операции против Крыма. — Прим. ред.) делается для того, чтобы Киев мог оправдать продолжение мобилизации и гибель многих украинских мужчин по всему фронту", — считает эксперт.По мнению аналитика, удары по полуострову также помогут Зеленскому завоевать расположение западных спонсоров, чтобы убедить продолжить конфликт с Россией и поставлять Киеву все больше денег и оружия.При этом сама цель по изоляции Крыма от России "недостижима в обозримом будущем", отметил экс-морпех. Он обратил внимание на то, что Украина так и не смогла вывести из строя ни один из крымских портов, несмотря на постоянные удары ракетами и дронами. У ВСУ нет даже технической возможности для более массированных ударов из-за нехватки самолетов и пусковых установок. Кроме того, Запад не сможет быстро восполнить украинцам расход высокоточных ракет, уверен эксперт.&quot;Таким образом, стратегия Зеленского явно заключается не в том, чтобы изолировать в Крым, а в том, чтобы убедить население Украины и мировую общественность в принципиальной возможности такого исхода&quot;, — резюмировал Берлетик.Ранее в британском журнале Economist вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.
https://ria.ru/20240104/voyna-1919649191.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Республика Крым
"Многие погибнут". План Зеленского по Крыму вызвал ужас в США

Экс-морпех Берлетик: Зеленский попытается оправдать мобилизацию с помощью Крыма

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" в Крыму
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 Триумф в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Идея операции против Крыма нужна Владимиру Зеленскому, чтобы оправдать повальную мобилизацию украинцев и убедить западных союзников в необходимости поддерживать Киев, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в статье для журнала New Eastern Outlook.
"Это (операции против Крыма. — Прим. ред.) делается для того, чтобы Киев мог оправдать продолжение мобилизации и гибель многих украинских мужчин по всему фронту", — считает эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
"Еще одна война": в Киеве раскрыли план Зеленского по Крыму
4 января, 04:55
По мнению аналитика, удары по полуострову также помогут Зеленскому завоевать расположение западных спонсоров, чтобы убедить продолжить конфликт с Россией и поставлять Киеву все больше денег и оружия.
При этом сама цель по изоляции Крыма от России "недостижима в обозримом будущем", отметил экс-морпех. Он обратил внимание на то, что Украина так и не смогла вывести из строя ни один из крымских портов, несмотря на постоянные удары ракетами и дронами. У ВСУ нет даже технической возможности для более массированных ударов из-за нехватки самолетов и пусковых установок. Кроме того, Запад не сможет быстро восполнить украинцам расход высокоточных ракет, уверен эксперт.
«

"Таким образом, стратегия Зеленского явно заключается не в том, чтобы изолировать в Крым, а в том, чтобы убедить население Украины и мировую общественность в принципиальной возможности такого исхода", — резюмировал Берлетик.

Ранее в британском журнале Economist вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.
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В Крыму отреагировали на активизацию воздушных атак ВСУ на полуостров
8 января, 12:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАРеспублика Крым
 
 
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