https://ria.ru/20240111/kreschenie-1920766984.html
В Донецке не будут оборудовать крещенские купели
В Донецке не будут оборудовать крещенские купели - РИА Новости, 11.01.2024
В Донецке не будут оборудовать крещенские купели
Крещенские купели не будут оборудовать на водных объектах Донецка из-за непрекращающихся обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:39
2024-01-11T16:39
2024-01-11T16:39
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Крещенские купели не будут оборудовать на водных объектах Донецка из-за непрекращающихся обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения крещенских купаний на водных объектах Донецка оборудованы не будут", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК в четверг сообщало, что районы Донецка три раза подверглись обстрелам со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
https://ria.ru/20230119/bogoyavlenie-1845379341.html
https://ria.ru/20230118/voda-1845625745.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, россия, алексей кулемзин (донецк), сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
В Донецке не будут оборудовать крещенские купели
Мэр: крещенские купели в Донецке не будут оборудовать из-за обстрелов