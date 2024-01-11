https://ria.ru/20240111/kreschenie-1920766984.html

В Донецке не будут оборудовать крещенские купели

В Донецке не будут оборудовать крещенские купели - РИА Новости, 11.01.2024

В Донецке не будут оборудовать крещенские купели

Крещенские купели не будут оборудовать на водных объектах Донецка из-за непрекращающихся обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:39

2024-01-11T16:39

2024-01-11T16:39

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Крещенские купели не будут оборудовать на водных объектах Донецка из-за непрекращающихся обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения крещенских купаний на водных объектах Донецка оборудованы не будут", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК в четверг сообщало, что районы Донецка три раза подверглись обстрелам со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

https://ria.ru/20230119/bogoyavlenie-1845379341.html

https://ria.ru/20230118/voda-1845625745.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, россия, алексей кулемзин (донецк), сцкк