https://ria.ru/20240111/kredity-1920708255.html
Эксперт предположил, что ЦБ придется еще ужесточить регулирование кредитов
Эксперт предположил, что ЦБ придется еще ужесточить регулирование кредитов - РИА Новости, 11.01.2024
Эксперт предположил, что ЦБ придется еще ужесточить регулирование кредитов
Инфляция в России вернется к цели в 4% только в 2025 году, при этом для достижения таргета ЦБ должен будет сдерживать кредитование всеми доступными способами,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:56
2024-01-11T12:56
2024-01-11T12:56
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
бкс мир инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Инфляция в России вернется к цели в 4% только в 2025 году, при этом для достижения таргета ЦБ должен будет сдерживать кредитование всеми доступными способами, сохраняя ключевую ставку высокой длительное время и ужесточая регулирование, прокомментировал РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что значительные действия Центрального банка и правительства направлены на то, чтобы подавлять инфляцию, и страна выйдет на целевые показатели. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция будет находиться в диапазоне 4-4,5% в конце 2024 года. Цель ЦБ по инфляции установлена на уровне 4%. "Вероятность достижения целевых темпов инфляции к концу текущего года невысока. Скорее всего, Банк России придет к 4% по инфляции уже в 2025 году при условии нормализации кредитования, невысокой волатильности курса рубля и нормализации темпа роста заработных плат. Для достижения цели по инфляции придется сдерживать кредитование всеми доступными способами. Вероятно, потребуется более длительный период сохранения высоких ставок и/или ужесточения ограничительных мер по кредитованию", - считает аналитик. Текущую ситуацию с повышенной инфляцией от предыдущих отличает серьезное бюджетное стимулирование экономики и дефицит рабочей силы, отметил он. А снижение кредитования в России сейчас в основном происходит из-за не высокой ключевой ставки, а ограничительных мер, включая повышение первоначальных взносов по ипотеке. Он напомнил, что заработные платы стимулируют кредитование, а повышенные инфляционные ожидания, в том числе из-за ослабления рубля в 2023 году, делают население менее восприимчивым к высоким ставкам. При этом рост зарплат преимущественно наблюдается у населения с низкими доходами, у которых на протяжении долгого времени было недофинансирование спроса, а сейчас сформировалось отложенное потребление. "Норма сбережения в этом случае низкая и менее чувствительна к ставке процента. Бизнес в свою очередь активно кредитуется, видя сохраняющийся высокий спрос и ожидая снижение ставки в середине 2024 года", - отметил Федоров.
https://ria.ru/20231228/inflyatsiya-1918604791.html
https://ria.ru/20240104/venesuela-1919658618.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f89c03e02bde61fcb44c6b4b512ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БКС Мир инвестиций
Эксперт предположил, что ЦБ придется еще ужесточить регулирование кредитов
Федоров: ЦБ придется ужесточить регулирование кредитов, чтобы инфляция была 4%
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Инфляция в России вернется к цели в 4% только в 2025 году, при этом для достижения таргета ЦБ должен будет сдерживать кредитование всеми доступными способами, сохраняя ключевую ставку высокой длительное время и ужесточая регулирование, прокомментировал РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
Президент РФ Владимир Путин
в четверг заявил, что значительные действия Центрального банка и правительства направлены на то, чтобы подавлять инфляцию, и страна выйдет на целевые показатели. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция будет находиться в диапазоне 4-4,5% в конце 2024 года. Цель ЦБ по инфляции установлена на уровне 4%.
Продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 7,5-8 процентов
"Вероятность достижения целевых темпов инфляции к концу текущего года невысока. Скорее всего, Банк России придет к 4% по инфляции уже в 2025 году при условии нормализации кредитования, невысокой волатильности курса рубля и нормализации темпа роста заработных плат. Для достижения цели по инфляции придется сдерживать кредитование всеми доступными способами. Вероятно, потребуется более длительный период сохранения высоких ставок и/или ужесточения ограничительных мер по кредитованию", - считает аналитик.
Текущую ситуацию с повышенной инфляцией от предыдущих отличает серьезное бюджетное стимулирование экономики и дефицит рабочей силы, отметил он. А снижение кредитования в России сейчас в основном происходит из-за не высокой ключевой ставки, а ограничительных мер, включая повышение первоначальных взносов по ипотеке.
Венесуэла стала лидером по уровню инфляции в мире в октябре
Он напомнил, что заработные платы стимулируют кредитование, а повышенные инфляционные ожидания, в том числе из-за ослабления рубля в 2023 году, делают население менее восприимчивым к высоким ставкам. При этом рост зарплат преимущественно наблюдается у населения с низкими доходами, у которых на протяжении долгого времени было недофинансирование спроса, а сейчас сформировалось отложенное потребление.
"Норма сбережения в этом случае низкая и менее чувствительна к ставке процента. Бизнес в свою очередь активно кредитуется, видя сохраняющийся высокий спрос и ожидая снижение ставки в середине 2024 года", - отметил Федоров.