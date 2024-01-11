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Жители Зеленоградска начали собирать подписи в защиту уволенного кота - РИА Новости, 11.01.2024
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14:55 11.01.2024 (обновлено: 15:41 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/kot-1920738526.html
Жители Зеленоградска начали собирать подписи в защиту уволенного кота
Жители Зеленоградска начали собирать подписи в защиту уволенного кота - РИА Новости, 11.01.2024
Жители Зеленоградска начали собирать подписи в защиту уволенного кота
Жители Зеленоградска начали собирать подписи в защиту кота Сергея, который три года "работал" в магазине, но недавно его "уволили" из-за жалобы в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:55
2024-01-11T15:41
зеленоградск
калининград
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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КАЛИНИНГРАД, 11 янв — РИА Новости. Жители Зеленоградска начали собирать подписи в защиту кота Сергея, который три года "работал" в магазине, но недавно его "уволили" из-за жалобы в Роспотребнадзор, сообщила РИА Новости директор учреждения Татьяна Горбунова. &quot;Жители Зеленоградска оставили больше 500 подписей и продолжают приходить. Куда отправлять знаем, но скорее всего, этого делать не будем. &lt;...&gt; Мы не можем менять законы. &lt;...&gt; По постановлению главного санитарного врача содержание в объектах торговли птиц и животных недопустимо. Мы об этом знали. Шли на риски, но если Роспотребнадзор вынес постановление, мы должны его исполнять&quot;, — сказала она.Как отметила собеседница агентства, Сергея приютили в магазине три года назад, за это время было только два случая, когда покупатели высказывали недовольство присутствием кота.Животное никогда не находилось рядом с продуктами и кофейным аппаратом. Ему оборудовали спальное и рабочее место, сделали именную табличку, а в 2022 году головной офис наградил Сергея званием "сотрудник года", рассказала Горбунова.По ее словам, официальная жалоба в Роспотребнадзор поступила впервые. "Нам грустно, очень. Да. Его забрали в хороший дом сотрудники магазина", — призналась директор магазина.
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зеленоградск, калининград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Зеленоградск, Калининград, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Жители Зеленоградска начали собирать подписи в защиту уволенного кота

В Зеленоградске начали сбор подписей в защиту жившего в магазине кота Сергея

© Фото очевидцаЖители Зеленоградска в Калининградской области собрали более 500 подписей в защиту кота Сергея
Жители Зеленоградска в Калининградской области собрали более 500 подписей в защиту кота Сергея
© Фото очевидца
Жители Зеленоградска в Калининградской области собрали более 500 подписей в защиту кота Сергея
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 11 янв — РИА Новости. Жители Зеленоградска начали собирать подписи в защиту кота Сергея, который три года "работал" в магазине, но недавно его "уволили" из-за жалобы в Роспотребнадзор, сообщила РИА Новости директор учреждения Татьяна Горбунова.
«

"Жители Зеленоградска оставили больше 500 подписей и продолжают приходить. Куда отправлять знаем, но скорее всего, этого делать не будем. <...> Мы не можем менять законы. <...> По постановлению главного санитарного врача содержание в объектах торговли птиц и животных недопустимо. Мы об этом знали. Шли на риски, но если Роспотребнадзор вынес постановление, мы должны его исполнять", — сказала она.

Как отметила собеседница агентства, Сергея приютили в магазине три года назад, за это время было только два случая, когда покупатели высказывали недовольство присутствием кота.
Животное никогда не находилось рядом с продуктами и кофейным аппаратом. Ему оборудовали спальное и рабочее место, сделали именную табличку, а в 2022 году головной офис наградил Сергея званием "сотрудник года", рассказала Горбунова.
По ее словам, официальная жалоба в Роспотребнадзор поступила впервые.
"Нам грустно, очень. Да. Его забрали в хороший дом сотрудники магазина", — призналась директор магазина.
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ЗеленоградскКалининградФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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