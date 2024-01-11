https://ria.ru/20240111/kot-1920738526.html

Жители Зеленоградска начали собирать подписи в защиту уволенного кота

Жители Зеленоградска начали собирать подписи в защиту уволенного кота - РИА Новости, 11.01.2024

Жители Зеленоградска начали собирать подписи в защиту уволенного кота

Жители Зеленоградска начали собирать подписи в защиту кота Сергея, который три года "работал" в магазине, но недавно его "уволили" из-за жалобы в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:55

2024-01-11T14:55

2024-01-11T15:41

зеленоградск

калининград

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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КАЛИНИНГРАД, 11 янв — РИА Новости. Жители Зеленоградска начали собирать подписи в защиту кота Сергея, который три года "работал" в магазине, но недавно его "уволили" из-за жалобы в Роспотребнадзор, сообщила РИА Новости директор учреждения Татьяна Горбунова. "Жители Зеленоградска оставили больше 500 подписей и продолжают приходить. Куда отправлять знаем, но скорее всего, этого делать не будем. <...> Мы не можем менять законы. <...> По постановлению главного санитарного врача содержание в объектах торговли птиц и животных недопустимо. Мы об этом знали. Шли на риски, но если Роспотребнадзор вынес постановление, мы должны его исполнять", — сказала она.Как отметила собеседница агентства, Сергея приютили в магазине три года назад, за это время было только два случая, когда покупатели высказывали недовольство присутствием кота.Животное никогда не находилось рядом с продуктами и кофейным аппаратом. Ему оборудовали спальное и рабочее место, сделали именную табличку, а в 2022 году головной офис наградил Сергея званием "сотрудник года", рассказала Горбунова.По ее словам, официальная жалоба в Роспотребнадзор поступила впервые. "Нам грустно, очень. Да. Его забрали в хороший дом сотрудники магазина", — призналась директор магазина.

https://ria.ru/20231221/krugets-1917187482.html

зеленоградск

калининград

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зеленоградск, калининград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество