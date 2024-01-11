https://ria.ru/20240111/kosatka-1920815109.html

В "Москвариуме" рассказали, что косатка Ная и детеныш чувствуют себя хорошо

В "Москвариуме" рассказали, что косатка Ная и детеныш чувствуют себя хорошо - РИА Новости, 11.01.2024

В "Москвариуме" рассказали, что косатка Ная и детеныш чувствуют себя хорошо

Косатка Ная и ее новорожденный детеныш чувствуют себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра океанографии и морской биологии "Москвариум". РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T20:50

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Косатка Ная и ее новорожденный детеныш чувствуют себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра океанографии и морской биологии "Москвариум". "Косатка и малышка чувствуют себя хорошо, неразлучны друг с другом. Новорожденная активно сосет молоко и обучается. На текущий момент уже научилась плавать боком и задним ходом, поворачиваться, нырять до дна", — рассказали в океанариуме.В пресс-службе уточнили, что имя для детеныша косатки Наи выберут путем голосования в проекте "Активный гражданин". Самка около двух метров в длину и весом 150 килограммов появилась на свет после долгих и сложных родов 30 декабря. Это были первые в России роды косатки в искусственной среде.

https://ria.ru/20231129/ryby-1912628711.html

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