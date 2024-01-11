Рейтинг@Mail.ru
В "Москвариуме" рассказали, что косатка Ная и детеныш чувствуют себя хорошо - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
20:50 11.01.2024 (обновлено: 20:59 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/kosatka-1920815109.html
В "Москвариуме" рассказали, что косатка Ная и детеныш чувствуют себя хорошо
В "Москвариуме" рассказали, что косатка Ная и детеныш чувствуют себя хорошо - РИА Новости, 11.01.2024
В "Москвариуме" рассказали, что косатка Ная и детеныш чувствуют себя хорошо
Косатка Ная и ее новорожденный детеныш чувствуют себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра океанографии и морской биологии "Москвариум". РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:50
2024-01-11T20:59
хорошие новости
общество
россия
москвариум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919119792_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_8984aed6a7c3483513c78db839b47dc2.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Косатка Ная и ее новорожденный детеныш чувствуют себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра океанографии и морской биологии "Москвариум". &quot;Косатка и малышка чувствуют себя хорошо, неразлучны друг с другом. Новорожденная активно сосет молоко и обучается. На текущий момент уже научилась плавать боком и задним ходом, поворачиваться, нырять до дна&quot;, — рассказали в океанариуме.В пресс-службе уточнили, что имя для детеныша косатки Наи выберут путем голосования в проекте "Активный гражданин". Самка около двух метров в длину и весом 150 килограммов появилась на свет после долгих и сложных родов 30 декабря. Это были первые в России роды косатки в искусственной среде.
https://ria.ru/20231129/ryby-1912628711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919119792_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8b974387ebfffac2719d52e59b7e84f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москвариум
Хорошие новости, Общество, Россия, Москвариум
В "Москвариуме" рассказали, что косатка Ная и детеныш чувствуют себя хорошо

В "Москвариуме" рассказали, что косатка Ная и ее детеныш чувствуют себя хорошо

© Фото : МосквариумКосатка Ная с детенышем в "Москвариуме"
Косатка Ная с детенышем в Москвариуме - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : Москвариум
Косатка Ная с детенышем в "Москвариуме"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Косатка Ная и ее новорожденный детеныш чувствуют себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра океанографии и морской биологии "Москвариум".
«

"Косатка и малышка чувствуют себя хорошо, неразлучны друг с другом. Новорожденная активно сосет молоко и обучается. На текущий момент уже научилась плавать боком и задним ходом, поворачиваться, нырять до дна", — рассказали в океанариуме.

В пресс-службе уточнили, что имя для детеныша косатки Наи выберут путем голосования в проекте "Активный гражданин".
Самка около двух метров в длину и весом 150 килограммов появилась на свет после долгих и сложных родов 30 декабря. Это были первые в России роды косатки в искусственной среде.
В Москвариуме - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
"Москвариум" передаст около 20 видов рыб аквариуму в Севастополе
29 ноября 2023, 13:24
 
Хорошие новостиОбществоРоссияМосквариум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала