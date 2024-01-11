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В Госдуме высмеяли слова Зеленского о невозможности паузы в конфликте - РИА Новости, 11.01.2024
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17:02 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/konflikt-1920770220.html
В Госдуме высмеяли слова Зеленского о невозможности паузы в конфликте
В Госдуме высмеяли слова Зеленского о невозможности паузы в конфликте - РИА Новости, 11.01.2024
В Госдуме высмеяли слова Зеленского о невозможности паузы в конфликте
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал плагиатом слова Владимира Зеленского о невозможности паузы в военном... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:02
2024-01-11T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал плагиатом слова Владимира Зеленского о невозможности паузы в военном противостоянии на Украине. Ранее Зеленский во время визита в Эстонию заявил, что никакой паузы в военном противостоянии с Россией не будет. "Зеленский, видимо, не имея лучших мыслей, решил продемонстрировать всему миру плагиат, фактически переделывая под себя и так известную всем позицию России, что специальная военная операция на Украине будет доведена до победного конца и обозначенные цели достигнуты, потому что с нацисткой Украиной никаких пауз в военных действиях быть не может", — сказал Белик РИА Новости. По его словам, если Зеленский надеялся потрясти мир своей риторикой, то этого не получилось. "На сегодня коллективный Запад сильно озабочен тем, что Россия полностью покрывает свои потребности в высокоточных и обычных вооружениях, а вот поддерживать всеми силами Украину становится все сложнее. На Западе живут реалисты и материалисты, которые не хотят выбрасывать деньги на ветер, поэтому, вполне возможно, мы скоро увидим речь истинных хозяев Украины, которым как раз паузы и остановка военного конфликта очень нужны", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240111/udar-1920756818.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, госдума рф, дмитрий белик
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Дмитрий Белик
В Госдуме высмеяли слова Зеленского о невозможности паузы в конфликте

Депутат Белик назвал слова Зеленского о невозможности пауз в конфликте плагиатом

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал плагиатом слова Владимира Зеленского о невозможности паузы в военном противостоянии на Украине.
Ранее Зеленский во время визита в Эстонию заявил, что никакой паузы в военном противостоянии с Россией не будет.
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"Зеленский, видимо, не имея лучших мыслей, решил продемонстрировать всему миру плагиат, фактически переделывая под себя и так известную всем позицию России, что специальная военная операция на Украине будет доведена до победного конца и обозначенные цели достигнуты, потому что с нацисткой Украиной никаких пауз в военных действиях быть не может", — сказал Белик РИА Новости.
По его словам, если Зеленский надеялся потрясти мир своей риторикой, то этого не получилось.
"На сегодня коллективный Запад сильно озабочен тем, что Россия полностью покрывает свои потребности в высокоточных и обычных вооружениях, а вот поддерживать всеми силами Украину становится все сложнее. На Западе живут реалисты и материалисты, которые не хотят выбрасывать деньги на ветер, поэтому, вполне возможно, мы скоро увидим речь истинных хозяев Украины, которым как раз паузы и остановка военного конфликта очень нужны", - подчеркнул депутат.
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийГосдума РФДмитрий Белик
 
 
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