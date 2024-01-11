https://ria.ru/20240111/kitay-1920684658.html

В МИД Китая назвали "красную линию", которую США нельзя пересекать

В МИД Китая назвали "красную линию", которую США нельзя пересекать - РИА Новости, 11.01.2024

В МИД Китая назвали "красную линию", которую США нельзя пересекать

Тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой "красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:26

2024-01-11T11:26

2024-01-11T11:26

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тайвань

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нэнси пелоси

мао нин

гоминьдан

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ПЕКИН, 11 янв - РИА Новости. Тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой "красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а выборы в Тайваньском регионе - местными делами Китая, которые не терпят никакого внешнего вмешательства", - заявила Мао Нин на просьбу прокомментировать заявления США о том, что они выступают против любого вмешательства в выборы на Тайване, а также сообщения, что это заявление якобы было предупреждением Китаю. Она подчеркнула, что США открыто делают безответственные замечания по поводу выборов на Тайване, со своей стороны "Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против". "Я хочу подчеркнуть, что тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой "красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать", - указала дипломат. Официальный представитель китайского МИД добавила, что КНР "примет решительные и эффективные меры для защиты государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности". Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Кандидат от правящей и настроенной против материка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ имеет хоть и небольшое, но преимущество перед своими конкурентами. По мнению наблюдателей, если он выиграет выборы, высока вероятность дальнейшего обострения напряженности между Пекином и Тайбэем. Ранее директор Американского института на Тайване Сандра Одкирк заявила, что остров подвергся серьезным кибератакам, которые якобы были попыткой разрушить "демократическую систему", она также обвинила материковый Китай в намерении вмешаться в выборы на Тайване в 2024 году. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231213/peskov-1915654936.html

https://ria.ru/20240109/tayvan-1920236920.html

https://ria.ru/20240111/tayvan-1920641038.html

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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, мао нин, гоминьдан