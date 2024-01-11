https://ria.ru/20240111/kitay-1920643349.html

Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим

Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим - РИА Новости, 11.01.2024

Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим

Китай и Россия должны укреплять стратегическую коммуникацию и сотрудничество в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира, заявил министр... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T04:50

2024-01-11T04:50

2024-01-11T07:16

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китай

ван и (политик)

сергей лавров

брикс

в мире

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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять стратегическую коммуникацию и сотрудничество в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Разговор глав внешнеполитических ведомств России и Китая состоялся вечером в среду. "Китай и Россия, будучи двумя ответственными крупными странами, должны укреплять стратегическую коммуникацию, формировать больше стратегических консенсусов и осуществлять более активное стратегическое сотрудничество в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он добавил, что Китай полностью поддерживает председательство России в БРИКС в этом году и проведение саммита объединения, "готов работать с Россией над усилением международного влияния БРИКС и выводом сотрудничества БРИКС на новый уровень".

https://ria.ru/20240111/kitay-1920643216.html

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россия

китай

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россия, китай, ван и (политик), сергей лавров, брикс, в мире