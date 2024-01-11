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Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим - РИА Новости, 11.01.2024
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04:50 11.01.2024 (обновлено: 07:16 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/kitay-1920643349.html
Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим
Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим - РИА Новости, 11.01.2024
Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим
Китай и Россия должны укреплять стратегическую коммуникацию и сотрудничество в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира, заявил министр... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T04:50
2024-01-11T07:16
россия
китай
ван и (политик)
сергей лавров
брикс
в мире
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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять стратегическую коммуникацию и сотрудничество в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Разговор глав внешнеполитических ведомств России и Китая состоялся вечером в среду. "Китай и Россия, будучи двумя ответственными крупными странами, должны укреплять стратегическую коммуникацию, формировать больше стратегических консенсусов и осуществлять более активное стратегическое сотрудничество в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он добавил, что Китай полностью поддерживает председательство России в БРИКС в этом году и проведение саммита объединения, "готов работать с Россией над усилением международного влияния БРИКС и выводом сотрудничества БРИКС на новый уровень".
https://ria.ru/20240111/kitay-1920643216.html
https://ria.ru/20240109/kitay-1920221258.html
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россия, китай, ван и (политик), сергей лавров, брикс, в мире
Россия, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров, БРИКС, В мире
Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим

Ван И: Россия и КНР должны укреплять связи в вопросах, связанных с будущим мира

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять стратегическую коммуникацию и сотрудничество в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Разговор глав внешнеполитических ведомств России и Китая состоялся вечером в среду.
Ван И - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Россия сохранит стабильность и развитие, заявил глава МИД Китая
04:46
"Китай и Россия, будучи двумя ответственными крупными странами, должны укреплять стратегическую коммуникацию, формировать больше стратегических консенсусов и осуществлять более активное стратегическое сотрудничество в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он добавил, что Китай полностью поддерживает председательство России в БРИКС в этом году и проведение саммита объединения, "готов работать с Россией над усилением международного влияния БРИКС и выводом сотрудничества БРИКС на новый уровень".
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Китае рассказали об углублении стратегического сотрудничества с Россией
9 января, 06:40
 
РоссияКитайВан И (политик)Сергей ЛавровБРИКСВ мире
 
 
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