https://ria.ru/20240111/kitay-1920643349.html
Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим
Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим - РИА Новости, 11.01.2024
Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим
Китай и Россия должны укреплять стратегическую коммуникацию и сотрудничество в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира, заявил министр... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T04:50
2024-01-11T04:50
2024-01-11T07:16
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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять стратегическую коммуникацию и сотрудничество в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Разговор глав внешнеполитических ведомств России и Китая состоялся вечером в среду. "Китай и Россия, будучи двумя ответственными крупными странами, должны укреплять стратегическую коммуникацию, формировать больше стратегических консенсусов и осуществлять более активное стратегическое сотрудничество в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он добавил, что Китай полностью поддерживает председательство России в БРИКС в этом году и проведение саммита объединения, "готов работать с Россией над усилением международного влияния БРИКС и выводом сотрудничества БРИКС на новый уровень".
https://ria.ru/20240111/kitay-1920643216.html
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россия, китай, ван и (политик), сергей лавров, брикс, в мире
Россия, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров, БРИКС, В мире
Ван И призвал укреплять связи с Россией в вопросах, связанных с будущим
Ван И: Россия и КНР должны укреплять связи в вопросах, связанных с будущим мира
ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять стратегическую коммуникацию и сотрудничество в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Разговор глав внешнеполитических ведомств России и Китая состоялся вечером в среду.
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"Китай и Россия, будучи двумя ответственными крупными странами, должны укреплять стратегическую коммуникацию, формировать больше стратегических консенсусов и осуществлять более активное стратегическое сотрудничество в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он добавил, что Китай полностью поддерживает председательство России в БРИКС
в этом году и проведение саммита объединения, "готов работать с Россией над усилением международного влияния БРИКС и выводом сотрудничества БРИКС на новый уровень".
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