https://ria.ru/20240111/kitay-1920636271.html

Посольство Китая призвало США прекратить официальный контакт с Тайванем

Посольство Китая призвало США прекратить официальный контакт с Тайванем - РИА Новости, 11.01.2024

Посольство Китая призвало США прекратить официальный контакт с Тайванем

США должны прекратить официальный контакт с Тайванем и перестать посылать ошибочные сигналы тем, кто выступает за независимость острова от Китая, заявил РИА... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T01:16

2024-01-11T01:16

2024-01-11T01:31

в мире

китай

тайвань

сша

джо байден

нэнси пелоси

гоминьдан

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США должны прекратить официальный контакт с Тайванем и перестать посылать ошибочные сигналы тем, кто выступает за независимость острова от Китая, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй."США должны искренне соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных коммюнике Китая и США… прекратить официальные контакты с тайваньским регионом, перестать посылать ошибочные сигналы сепаратистским силам, которые выступают за независимость Тайваня", - сообщил он, комментируя сообщения о планах отправки американским президентом Джо Байденом делегации на остров.Кроме того, представитель посольства также призвал Вашингтон воздерживаться от вмешательства в любой форме в выборы на Тайване."Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Китай выступает решительно против того, чтобы США имели любые официальные контакты с тайваньским регионом", - добавил он.В среду газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Байден планирует отправить двухпартийную делегацию на Тайвань после выборов на острове в субботу. Планируется, что в делегацию войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли.Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова - пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший большинство голосов по всему острову. Кандидат от правящей и настроенной против материка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ имеет хоть и небольшое, но преимущество перед своими конкурентами. Если он выиграет выборы, высока вероятность дальнейшего обострения напряженности между Пекином и Тайбэем.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20240109/tayvan-1920236920.html

китай

тайвань

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в мире, китай, тайвань, сша, джо байден, нэнси пелоси, гоминьдан