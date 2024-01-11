https://ria.ru/20240111/kirov-1920693525.html

Флаг 650-летия Кирова прибыл на борт Международной космической станции

Флаг 650-летия Кирова прибыл на борт Международной космической станции - РИА Новости, 11.01.2024

Флаг 650-летия Кирова прибыл на борт Международной космической станции

Флаг 650-летия Кирова развернули на борту Международной космической станции, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:01

2024-01-11T12:01

2024-01-11T12:01

кировская область

космос - риа наука

киров

кировская область

александр соколов

олег кононенко

николай чуб

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Флаг 650-летия Кирова развернули на борту Международной космической станции, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале. Город Киров (ранее Вятка, Хлынов) отмечает 650 лет со дня основания. "Флаг на станции получил российский экипаж — космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Они оставили на нем памятные автографы и печати, которые можно поставить во время космического полёта. Наш юбилей покоряет даже космос", - написал Соколов. Глава региона подчеркнул символичность события, поскольку тема космоса неразрывно связана с Кировом. "У нас учился в гимназии основоположник космонавтики Константин Циолковский. Наш земляк – легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. Его имя присвоено детскому космическому центру. В Кирове жил и учился лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Серебров, который 10 раз выходил в открытый космос. Гордимся их именами и в 2024 году продолжаем нашу космическую историю", — заключил глава региона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, киров, кировская область, александр соколов, олег кононенко, николай чуб