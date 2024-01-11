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Флаг 650-летия Кирова прибыл на борт Международной космической станции
Флаг 650-летия Кирова прибыл на борт Международной космической станции - РИА Новости, 11.01.2024
Флаг 650-летия Кирова прибыл на борт Международной космической станции
Флаг 650-летия Кирова развернули на борту Международной космической станции, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:01
2024-01-11T12:01
2024-01-11T12:01
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олег кононенко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Флаг 650-летия Кирова развернули на борту Международной космической станции, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале. Город Киров (ранее Вятка, Хлынов) отмечает 650 лет со дня основания. "Флаг на станции получил российский экипаж — космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Они оставили на нем памятные автографы и печати, которые можно поставить во время космического полёта. Наш юбилей покоряет даже космос", - написал Соколов. Глава региона подчеркнул символичность события, поскольку тема космоса неразрывно связана с Кировом. "У нас учился в гимназии основоположник космонавтики Константин Циолковский. Наш земляк – легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. Его имя присвоено детскому космическому центру. В Кирове жил и учился лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Серебров, который 10 раз выходил в открытый космос. Гордимся их именами и в 2024 году продолжаем нашу космическую историю", — заключил глава региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, киров, кировская область, александр соколов, олег кононенко, николай чуб
Кировская область, Космос - РИА Наука, Киров, Кировская область, Александр Соколов, Олег Кононенко, Николай Чуб