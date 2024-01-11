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Флаг 650-летия Кирова прибыл на борт Международной космической станции - РИА Новости, 11.01.2024
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Кировская область
 
12:01 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/kirov-1920693525.html
Флаг 650-летия Кирова прибыл на борт Международной космической станции
Флаг 650-летия Кирова прибыл на борт Международной космической станции - РИА Новости, 11.01.2024
Флаг 650-летия Кирова прибыл на борт Международной космической станции
Флаг 650-летия Кирова развернули на борту Международной космической станции, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:01
2024-01-11T12:01
кировская область
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кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Флаг 650-летия Кирова развернули на борту Международной космической станции, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале. Город Киров (ранее Вятка, Хлынов) отмечает 650 лет со дня основания. "Флаг на станции получил российский экипаж — космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Они оставили на нем памятные автографы и печати, которые можно поставить во время космического полёта. Наш юбилей покоряет даже космос", - написал Соколов. Глава региона подчеркнул символичность события, поскольку тема космоса неразрывно связана с Кировом. "У нас учился в гимназии основоположник космонавтики Константин Циолковский. Наш земляк – легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. Его имя присвоено детскому космическому центру. В Кирове жил и учился лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Серебров, который 10 раз выходил в открытый космос. Гордимся их именами и в 2024 году продолжаем нашу космическую историю", — заключил глава региона.
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космос - риа наука, киров, кировская область, александр соколов, олег кононенко, николай чуб
Кировская область, Космос - РИА Наука, Киров, Кировская область, Александр Соколов, Олег Кононенко, Николай Чуб

Флаг 650-летия Кирова прибыл на борт Международной космической станции

© Фото : Александр Соколов/TelegramФлаг 650-летия Кирова прибыл на борт МКС
Флаг 650-летия Кирова прибыл на борт МКС - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : Александр Соколов/Telegram
Флаг 650-летия Кирова прибыл на борт МКС
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв — РИА Новости. Флаг 650-летия Кирова развернули на борту Международной космической станции, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале.
Город Киров (ранее Вятка, Хлынов) отмечает 650 лет со дня основания.
«
"Флаг на станции получил российский экипаж — космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Они оставили на нем памятные автографы и печати, которые можно поставить во время космического полёта. Наш юбилей покоряет даже космос", - написал Соколов.
Глава региона подчеркнул символичность события, поскольку тема космоса неразрывно связана с Кировом.
«
"У нас учился в гимназии основоположник космонавтики Константин Циолковский. Наш земляк – легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. Его имя присвоено детскому космическому центру. В Кирове жил и учился лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Серебров, который 10 раз выходил в открытый космос. Гордимся их именами и в 2024 году продолжаем нашу космическую историю", — заключил глава региона.
 
Кировская областьКосмос - РИА НаукаКировКировская областьАлександр СоколовОлег КононенкоНиколай Чуб
 
 
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