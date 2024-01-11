https://ria.ru/20240111/kiev-1920638713.html

"Им конец". Американский журналист сделал неожиданное заявление из Киева

"Им конец". Американский журналист сделал неожиданное заявление из Киева - РИА Новости, 11.01.2024

"Им конец". Американский журналист сделал неожиданное заявление из Киева

В Киеве боятся, что без американской помощи ВСУ потерпят поражение, заявил корреспондент CBS News Крис Ливси, находящийся в столице Украины. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T02:12

2024-01-11T02:12

2024-01-11T09:27

в мире

украина

сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Киеве боятся, что без американской помощи ВСУ потерпят поражение, заявил корреспондент CBS News Крис Ливси, находящийся в столице Украины."Киев в ужасе", — отметил он.В качестве аргумента журналист привел слова анонимного украинского депутата."Она сказала мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине конец", — поделился Ливси.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920392868.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины