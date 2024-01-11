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"Им конец". Американский журналист сделал неожиданное заявление из Киева - РИА Новости, 11.01.2024
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02:12 11.01.2024 (обновлено: 09:27 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/kiev-1920638713.html
"Им конец". Американский журналист сделал неожиданное заявление из Киева
"Им конец". Американский журналист сделал неожиданное заявление из Киева - РИА Новости, 11.01.2024
"Им конец". Американский журналист сделал неожиданное заявление из Киева
В Киеве боятся, что без американской помощи ВСУ потерпят поражение, заявил корреспондент CBS News Крис Ливси, находящийся в столице Украины. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T02:12
2024-01-11T09:27
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Киеве боятся, что без американской помощи ВСУ потерпят поражение, заявил корреспондент CBS News Крис Ливси, находящийся в столице Украины.&quot;Киев в ужасе&quot;, — отметил он.В качестве аргумента журналист привел слова анонимного украинского депутата."Она сказала мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине конец", — поделился Ливси.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920392868.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
"Им конец". Американский журналист сделал неожиданное заявление из Киева

CBS News: в Киеве боятся, что без американской помощи Украина проиграет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Киеве боятся, что без американской помощи ВСУ потерпят поражение, заявил корреспондент CBS News Крис Ливси, находящийся в столице Украины.
«

"Киев в ужасе", — отметил он.

В качестве аргумента журналист привел слова анонимного украинского депутата.
"Она сказала мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине конец", — поделился Ливси.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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