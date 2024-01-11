https://ria.ru/20240111/ivleeva-1920744865.html
Ивлеева не признала вину в суде после скандальной "голой вечеринки"
Ивлеева не признала вину в суде после скандальной "голой вечеринки" - РИА Новости, 11.01.2024
Ивлеева не признала вину в суде после скандальной "голой вечеринки"
Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в административном правонарушении на скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор", говорится в решении... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:22
2024-01-11T15:22
2024-01-11T17:43
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общественная наблюдательная комиссия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в административном правонарушении на скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор", говорится в решении Лефортовского суда Москвы, которое есть в распоряжении РИА Новости."На судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А. В. явилась, вину не признала", — указано в документе.В решении содержится заявление адвоката Олега Елисеева. По его словам, Ивлеева не знала, что "гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде".Кроме того, защитник считает, что ответственность за организацию и проведение мероприятия должна нести компания, заключившая договор с Ивлеевой.Мероприятие прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем была возмущена общественность.Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240110/ivleeva-1920582800.html
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происшествия, россия, анастасия ивлеева, москва, филипп киркоров, общественная наблюдательная комиссия, дима билан (виктор белан)
Происшествия, Россия, Анастасия Ивлеева, Шоубиз, Москва, Филипп Киркоров, Общественная наблюдательная комиссия, Дима Билан (Виктор Белан)
Ивлеева не признала вину в суде после скандальной "голой вечеринки"
Ивлеева заявила, что не знала об оскорбительном виде гостей "голой вечеринки"
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в административном правонарушении на скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор", говорится в решении Лефортовского суда Москвы, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«
"На судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А. В. явилась, вину не признала", — указано в документе.
В решении содержится заявление адвоката Олега Елисеева. По его словам, Ивлеева не знала, что "гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде".
Кроме того, защитник считает, что ответственность за организацию и проведение мероприятия должна нести компания, заключившая договор с Ивлеевой.
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Мероприятие прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова
, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем была возмущена общественность.
Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).
Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".
Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии
Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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