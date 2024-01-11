https://ria.ru/20240111/ivleeva-1920744865.html

Ивлеева не признала вину в суде после скандальной "голой вечеринки"

Ивлеева не признала вину в суде после скандальной "голой вечеринки" - РИА Новости, 11.01.2024

Ивлеева не признала вину в суде после скандальной "голой вечеринки"

Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в административном правонарушении на скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор", говорится в решении... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:22

2024-01-11T15:22

2024-01-11T17:43

происшествия

россия

анастасия ивлеева

шоубиз

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общественная наблюдательная комиссия

дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в административном правонарушении на скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор", говорится в решении Лефортовского суда Москвы, которое есть в распоряжении РИА Новости."На судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А. В. явилась, вину не признала", — указано в документе.В решении содержится заявление адвоката Олега Елисеева. По его словам, Ивлеева не знала, что "гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде".Кроме того, защитник считает, что ответственность за организацию и проведение мероприятия должна нести компания, заключившая договор с Ивлеевой.Мероприятие прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем была возмущена общественность.Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240110/ivleeva-1920582800.html

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

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происшествия, россия, анастасия ивлеева, москва, филипп киркоров, общественная наблюдательная комиссия, дима билан (виктор белан)