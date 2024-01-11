Рейтинг@Mail.ru
Ивлеева не признала вину в суде после скандальной "голой вечеринки" - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:22 11.01.2024 (обновлено: 17:43 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/ivleeva-1920744865.html
Ивлеева не признала вину в суде после скандальной "голой вечеринки"
Ивлеева не признала вину в суде после скандальной "голой вечеринки" - РИА Новости, 11.01.2024
Ивлеева не признала вину в суде после скандальной "голой вечеринки"
Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в административном правонарушении на скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор", говорится в решении... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:22
2024-01-11T17:43
происшествия
россия
анастасия ивлеева
шоубиз
москва
филипп киркоров
общественная наблюдательная комиссия
дима билан (виктор белан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917236951_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_eda3b44295fa00e4da6dedc01b537321.png
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в административном правонарушении на скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор", говорится в решении Лефортовского суда Москвы, которое есть в распоряжении РИА Новости.&quot;На судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А. В. явилась, вину не признала&quot;, — указано в документе.В решении содержится заявление адвоката Олега Елисеева. По его словам, Ивлеева не знала, что "гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде".Кроме того, защитник считает, что ответственность за организацию и проведение мероприятия должна нести компания, заключившая договор с Ивлеевой.Мероприятие прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем была возмущена общественность.Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240110/ivleeva-1920582800.html
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917236951_0:0:1800:1350_1920x0_80_0_0_daae172399cb590c8d5bed70c7d6b4a1.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, анастасия ивлеева, москва, филипп киркоров, общественная наблюдательная комиссия, дима билан (виктор белан)
Происшествия, Россия, Анастасия Ивлеева, Шоубиз, Москва, Филипп Киркоров, Общественная наблюдательная комиссия, Дима Билан (Виктор Белан)
Ивлеева не признала вину в суде после скандальной "голой вечеринки"

Ивлеева заявила, что не знала об оскорбительном виде гостей "голой вечеринки"

Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в административном правонарушении на скандальной вечеринке в столичном клубе "Мутабор", говорится в решении Лефортовского суда Москвы, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«

"На судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А. В. явилась, вину не признала", — указано в документе.

В решении содержится заявление адвоката Олега Елисеева. По его словам, Ивлеева не знала, что "гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде".
Кроме того, защитник считает, что ответственность за организацию и проведение мероприятия должна нести компания, заключившая договор с Ивлеевой.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Суд не принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей
Вчера, 17:59
Мероприятие прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем была возмущена общественность.
Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).
Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".
Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
28 декабря 2023, 08:00
 
ШоубизПроисшествияРоссияАнастасия ИвлееваМоскваФилипп КиркоровОбщественная наблюдательная комиссияДима Билан (Виктор Белан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала