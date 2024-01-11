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ВМС Ирана задержали американский танкер в Оманском заливе
ВМС Ирана задержали американский танкер в Оманском заливе - РИА Новости, 11.01.2024
ВМС Ирана задержали американский танкер в Оманском заливе
Иранские военные задержали американский нефтяной танкер в Оманском заливе, сообщило государственное информагентство Tasnim. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:54
2024-01-11T15:54
2024-01-11T16:49
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ТЕГЕРАН, 11 янв — РИА Новости. Иранские военные задержали американский нефтяной танкер в Оманском заливе, сообщило государственное информагентство Tasnim."ВМС Исламской Республики Иран по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива", — говорится в заявлении.Других подробностей не приводится.Ранее сегодня греческая газета "Катимерини" со ссылкой на Британскую службу морской безопасности написала, что в Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер St Nikolas под флагом Маршалловых островов.Судно принадлежит греческой судоходной компании Empire Navigation. Раньше танкер ходил под названием Suez Rajan и был втянут в многолетний спор между Ираном и США, который в конечном итоге привел к тому, что американский Минюст конфисковал миллион баррелей иранской сырой нефти.По данным сайтов Marine Traffic и Vesselfinder, судно, зафрахтованное турецкой нефтеперерабатывающей компанией Tupras, шло из иракской Басры в порт Алиага в Турции. По информации Ambrey, сейчас оно направляется в иранский порт Бандар-э-Джаск, расположенный примерно в 1700 километрах к югу от Тегерана.
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
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в мире, иран, оманский залив
В мире, Иран, Оманский залив
ВМС Ирана задержали американский танкер в Оманском заливе
Tasnim: ВМС Ирана задержали американский танкер в Оманском заливе