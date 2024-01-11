https://ria.ru/20240111/gladkov-1920788570.html
Гладков навестил детей, пострадавших во время обстрела Белгорода
Гладков навестил детей, пострадавших во время обстрела Белгорода - РИА Новости, 11.01.2024
Гладков навестил детей, пострадавших во время обстрела Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой навестили в московской... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:08
2024-01-11T18:08
2024-01-11T19:26
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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой навестили в московской больнице детей, пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря - девочки идут на поправку. "Вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-Беловой приехали навестить наших пострадавших в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Здесь лечатся четыре девочки, раненные при зверской террористической атаке ВСУ 30 декабря. Есть особо страшный случай – 8-месячная девочка потеряла ножку. Девочка находится в отделении травматологии и ортопедии", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Как подчеркнул губернатор, девочка находится с дядей, который проявляет огромную заботу, проводя с ребенком много времени, а медперсонал оказывает ему поддержку. Губернатор добавил, что у 13-летней Софии врачи отмечают положительную динамику ее выздоровления. Она находится в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии. По словам главы области, состояние двух других девочек, Анны и Софии, оценивается врачами как средней степени тяжести. "У 17-летней Ани осколок прошел в трех миллиметрах от сердца. Слава богу, что всё обошлось и ее жизни ничего не угрожает", - рассказал Гладков. Девочка занимается хип-хопом и волнуется, что не сможет принять участие в юбилейном выступлении своего коллектива. Однако в настоящее время главным приоритетом для нее является выздоровление, отметил губернатор. По заявлению врачей, через 2-3 месяца она сможет вернуться к танцам. Как отметил глава региона, 15-летняя София не унывает и просит привезти ей интересные книги. "Всем девочкам хочется побыстрее оказаться дома, и мы во всем им будем помогать. Общих решений нет – в каждом отдельном случае необходима индивидуальная помощь, в том числе и психологическая. Знаю, что за этих детей переживает вся страна, и мы сделаем всё возможное, чтобы они выздоровели, прошли необходимую реабилитацию и побыстрее вернулись к нормальной мирной жизни", - добавил Гладков. Позже Гладков в Telegram-канале сообщил, что он и Львова-Белова посетили еще НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, где проходят лечение 8-летний Артем и 15-летняя Вероника, пострадавшие 30 декабря. Как отметил губернатор, о состоянии детей рассказал знаменитый врач-хирург, Герой труда Леонид Рошаль. "Специалисты отмечают положительную динамику выздоровления. Оба ребенка идут на поправку. Видно, что маленький Артем уже буквально не может усидеть на месте, постоянно проявляет активность. А Веронику и вовсе уже готовят к выписке", - написал Гладков.Днем 30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920776434.html
https://ria.ru/20240111/belgorod-1920791582.html
https://ria.ru/20240111/deti-1920661881.html
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белгород, здоровье - общество, россия, белгородская область, вячеслав гладков, мария львова-белова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Здоровье - Общество, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Мария Львова-Белова, Вооруженные силы Украины
Гладков навестил детей, пострадавших во время обстрела Белгорода
Гладков рассказал о состоянии девочек, пострадавших при атаке ВСУ на Белгород
БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой навестили
в московской больнице детей, пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря - девочки идут на поправку.
"Вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-Беловой приехали навестить наших пострадавших в Российскую детскую клиническую больницу в Москве
. Здесь лечатся четыре девочки, раненные при зверской террористической атаке ВСУ
30 декабря. Есть особо страшный случай – 8-месячная девочка потеряла ножку. Девочка находится в отделении травматологии и ортопедии", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Как подчеркнул губернатор, девочка находится с дядей, который проявляет огромную заботу, проводя с ребенком много времени, а медперсонал оказывает ему поддержку. Губернатор добавил, что у 13-летней Софии врачи отмечают положительную динамику ее выздоровления. Она находится в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии.
По словам главы области, состояние двух других девочек, Анны и Софии, оценивается врачами как средней степени тяжести. "У 17-летней Ани осколок прошел в трех миллиметрах от сердца. Слава богу, что всё обошлось и ее жизни ничего не угрожает", - рассказал Гладков. Девочка занимается хип-хопом и волнуется, что не сможет принять участие в юбилейном выступлении своего коллектива. Однако в настоящее время главным приоритетом для нее является выздоровление, отметил губернатор. По заявлению врачей, через 2-3 месяца она сможет вернуться к танцам. Как отметил глава региона, 15-летняя София не унывает и просит привезти ей интересные книги.
"Всем девочкам хочется побыстрее оказаться дома, и мы во всем им будем помогать. Общих решений нет – в каждом отдельном случае необходима индивидуальная помощь, в том числе и психологическая. Знаю, что за этих детей переживает вся страна, и мы сделаем всё возможное, чтобы они выздоровели, прошли необходимую реабилитацию и побыстрее вернулись к нормальной мирной жизни", - добавил Гладков.
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Позже Гладков в Telegram-канале сообщил, что он и Львова-Белова посетили еще НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, где проходят лечение 8-летний Артем и 15-летняя Вероника, пострадавшие 30 декабря. Как отметил губернатор, о состоянии детей рассказал знаменитый врач-хирург, Герой труда Леонид Рошаль. "Специалисты отмечают положительную динамику выздоровления. Оба ребенка идут на поправку. Видно, что маленький Артем уже буквально не может усидеть на месте, постоянно проявляет активность. А Веронику и вовсе уже готовят к выписке", - написал Гладков.
Днем 30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.
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