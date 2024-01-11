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В Самаре возбудили уголовное дело после гибели жильца от взрыва газа в доме
В Самаре возбудили уголовное дело после гибели жильца от взрыва газа в доме - РИА Новости, 11.01.2024
В Самаре возбудили уголовное дело после гибели жильца от взрыва газа в доме
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в квартире дома на улице Советской в Самаре, в результате чего погиб мужчина, сообщило журналистам... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:04
2024-01-11T14:04
2024-01-11T14:05
происшествия
самара
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в квартире дома на улице Советской в Самаре, в результате чего погиб мужчина, сообщило журналистам следственное управление СК РФ по Самарской области. В четверг ночью в МЧС поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Пожар был ликвидирован на площади 12 квадратных метров. В результате происшествия погиб мужчина 1978 года рождения. Пожарные спасли шесть человек, до их прибытия самостоятельно эвакуировались семь жителей. "По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Следователи и криминалисты следственного управления осмотрели место происшествия и назначили все необходимые первоначальные судебные экспертизы.
https://ria.ru/20231023/gaz-1904665325.html
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
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происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре возбудили уголовное дело после гибели жильца от взрыва газа в доме
СК: в Самаре возбудили уголовное дело после гибели жильца от взрыва газа в доме