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В России могут ограничить продажу безалкогольного пива детям

В России могут ограничить продажу безалкогольного пива детям - РИА Новости, 11.01.2024

В России могут ограничить продажу безалкогольного пива детям

Законодательная инициатива об ограничении детям продажи тех напитков, крепость которых не превышает 0,5 градуса, обсуждается с правительством и профильными... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:09

2024-01-11T11:09

2024-01-11T11:09

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Законодательная инициатива об ограничении детям продажи тех напитков, крепость которых не превышает 0,5 градуса, обсуждается с правительством и профильными комитетами Госдумы, позиция по инициативе находится в проработке, сообщили в пресс-службе комитета ГД по охране здоровья. Ранее "Известия" писали, что комитет Госдумы по охране здоровья направил на отзыв в кабмин законопроект об ограничении детям продажи тех напитков, крепость которых не превышает 0,5 градуса. "Законопроекта пока нет, есть законодательная инициатива, которая обсуждается с правительством, профильными комитетами, прежде всего с Комитетом семьи, женщин и детей, а также с федеральными органами исполнительной власти. Сейчас ведется соответствующая работа, высказываются различные мнения, синхронизируются позиции, уточняются подходы", - сообщили в пресс-службе комитета ГД по охране здоровья. При этом в пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время учет потребления несовершеннолетними безалкогольного пива, а также безалкогольных напитков, изготавливаемых на основе пива (пивных напитков), субъектами официального статистического учета не ведется. "Есть много доводов о том, что продавать подросткам безалкогольное пиво не нужно: потребление безалкогольного пива, особенно в несовершеннолетнем возрасте, способствует формированию привычки к его потреблению и вовлекает в употребление данного напитка уже с содержанием алкоголя", - добавили в пресс-службе. В сообщении сказано, что подростки и молодежь, по данным международных исследований, являются группой, наиболее восприимчивой к рекламе алкоголя. "В последние годы широкое распространение получила реклама безалкогольного пива под брендами и торговыми марками, максимально схожими с используемыми при производстве и рекламе алкогольного пива, что вызывает особенное беспокойство и может свидетельствовать о нацеленности производителей именно на наиболее уязвимую группу населения", - подчеркивается в сообщении. Также добавляется, что раннее начало употребления алкоголя и психоактивных веществ связано с повышенным риском кратковременного и долгосрочного вреда от них, развитием физиологических расстройств, а также сопутствующими психическими расстройствами, такими как тревожность и депрессия. "В связи с этим эффективная профилактика среди детей и подростков является необходимой", - заключили в пресс-службе комитета.

https://ria.ru/20231213/pivo-1915599197.html

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общество, россия, госдума рф