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Украина не сможет отказать Молдавии в транзите газа, заявил "Молдовагаз" - РИА Новости, 11.01.2024
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15:00 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/gaz-1920739845.html
Украина не сможет отказать Молдавии в транзите газа, заявил "Молдовагаз"
Украина не сможет отказать Молдавии в транзите газа, заявил "Молдовагаз" - РИА Новости, 11.01.2024
Украина не сможет отказать Молдавии в транзите газа, заявил "Молдовагаз"
Украина не может отказать Молдавии в транзите российского газа, поскольку обе страны входят в европейское Энергетическое сообщество, заявил в четверг глава... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:00
2024-01-11T15:00
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Украина не может отказать Молдавии в транзите российского газа, поскольку обе страны входят в европейское Энергетическое сообщество, заявил в четверг глава "Молдовагаза" Вадим Чебан в Telegram-канале. Член наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергей Тофилат в среду заявил, что с начала 2025 года Украина не будет продлевать контракт на транзит газа, закупаемого у "Газпрома", через свою территорию. Он также заявил, что из-за этого "Молдовагаз" якобы не может зарезервировать транспортные мощности на Украине. "Страны-участники Европейского энергетического сообщества не могут ограничивать транзит природного газа компаниям-поставщикам, резидентам других стран-участников договора о создании Энергетического сообщества", - написал Чебан, пояснив тем самым, что Молдавии не грозит отказ в транзите газа от Украины. Более того, Чебан заверил, что "Молдовагаз" не предпринимал попыток резервирования дополнительных транспортных мощностей по территории Украины. По его словам, была произведена лишь стандартная процедура бронирования мощностей для транспортировки газа молдавским приграничным потребителям. "Предприятие уже осуществило необходимые процедуры по бронированию годовых и квартальных транспортных мощностей компании "Оператор ГТС Украины" на 2024 год, предназначенных для обеспечения поставок природного газа приграничным потребителям АО "Молдовагаз", - подчеркнул Чебан. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.
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в мире, экономика, украина, молдавия, европа, молдовагаз, газпром, европейское энергетическое сообщество, энергетика
В мире, Экономика, Украина, Молдавия, Европа, Молдовагаз, Газпром, Европейское энергетическое сообщество, Энергетика
Украина не сможет отказать Молдавии в транзите газа, заявил "Молдовагаз"

Чебан: Украина не может отказать Молдавии в транзите российского газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Украина не может отказать Молдавии в транзите российского газа, поскольку обе страны входят в европейское Энергетическое сообщество, заявил в четверг глава "Молдовагаза" Вадим Чебан в Telegram-канале.
Член наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергей Тофилат в среду заявил, что с начала 2025 года Украина не будет продлевать контракт на транзит газа, закупаемого у "Газпрома", через свою территорию. Он также заявил, что из-за этого "Молдовагаз" якобы не может зарезервировать транспортные мощности на Украине.
«
"Страны-участники Европейского энергетического сообщества не могут ограничивать транзит природного газа компаниям-поставщикам, резидентам других стран-участников договора о создании Энергетического сообщества", - написал Чебан, пояснив тем самым, что Молдавии не грозит отказ в транзите газа от Украины.
Более того, Чебан заверил, что "Молдовагаз" не предпринимал попыток резервирования дополнительных транспортных мощностей по территории Украины. По его словам, была произведена лишь стандартная процедура бронирования мощностей для транспортировки газа молдавским приграничным потребителям.
"Предприятие уже осуществило необходимые процедуры по бронированию годовых и квартальных транспортных мощностей компании "Оператор ГТС Украины" на 2024 год, предназначенных для обеспечения поставок природного газа приграничным потребителям АО "Молдовагаз", - подчеркнул Чебан.
Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.
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