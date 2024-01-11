https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html

Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение

Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение - РИА Новости, 11.01.2024

Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение

Всемирный год выборов уже приводит к переменам во власти, причем даже там, где не предстоит голосование за главу государства. Во Франции до президентских... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T08:00

2024-01-11T08:00

2024-01-11T08:02

аналитика

франция

в мире

габриэль атталь

эммануэль макрон

политика

выборы

назначения

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Всемирный год выборов уже приводит к переменам во власти, причем даже там, где не предстоит голосование за главу государства. Во Франции до президентских выборов еще больше трех лет, однако Эммануэль Макрон именно сейчас сменил премьер-министра: отправив в отставку Элизабет Борн, он назначил главой правительства Габриэля Атталя.Выбор именно этой кандидатуры напрямую связан с выборами — но, конечно, не с президентскими 2027-го (когда Макрон уже не сможет выдвигаться), а с июньскими этого года. Французам предстоит избрать депутатов Европарламента — и это голосование имеет для Макрона и всей французской элиты очень важное значение. Не только потому, что все предсказывает усиление позиций правых и евроскептиков (что осложнит старым элитам процесс управления ЕС), но и потому, что поражение президентской партии (недавно переименнованной в "Возрождение") от партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" продемонстрирует непопулярность Макрона и улучшит шансы Ле Пен наконец-то выиграть президентские выборы.На прошлых выборах в Европарламент в 2019-м партия Макрона совсем немного уступила партии Ле Пен, которую тогда возглавлял 23-летний Жордан Барделла. С тех пор он стал председателем "Национального объединения" и в июне снова поведет его на выборы — и Макрону нужно было что-то противопоставить молодежному натиску националистов. И в Елисейском дворце решили отзеркалить лепеновцев, поставив во главе правительства своего Барделла.Выбрали самого популярного министра правительства, но все равно получилось смешно: Барделла сейчас 28, а Атталю 34, оба были пресс-секретарями (Барделла в партии, а Атталь в правительстве). Правда, Барделла против однополых браков, а Атталь стал первым премьер-министром гомосексуальной ориентации, но оба они фактически в родстве с начальством: Барделла в неофициальном браке с племянницей Марин Ле Пен, а Атталь в "гражданском союзе" со Стефаном Сежурне — генсеком макроновского "Возрождения" (давнишним и одним из ближайших советников Макрона). Сейчас, впрочем, пошли разговоры о том, что Сежурне и Атталь уже расстались, но это никак не меняет механизм отбора кадров Макроном.У Барделла и Атталя, кстати, и корни далеко не французские: если Барделла из итало-алжирской семьи, то у Атталя перемешаны эльзасские и тунисские евреи (в том числе родня владельцев знаменитой сети "Галери Лафайет"), потомки французских пэров, греков и даже "белых русских из Одессы". Насчет последних пока что мало сведений, но среди предков его деда по материнской линии упоминается князь Дмитрий Голицын — герой войн с Наполеоном и многолетний генерал-губернатор Москвы. Понятно, что все эти славные предки не оказали влияния на формирование сознания премьера-гея, хотя его бабушка с греческими корнями и воспитывала его в православии.Поможет ли назначение Атталя Макрону? Популярность нового премьера (а он заработал ее в том числе и после того, как, став прошлым летом министром образования, ввел запрет на ношение исламской бурки в школах) быстро сойдет на нет, но до июньских выборов ее, может быть, и хватит. Макрону важно выиграть выборы в Европарламент — и остановить рост популярности партии Ле Пен. На короткой дистанции ему, может быть, это и удастся, но в длинной, на отрезке трех лет, шансов у него нет. Даже при помощи своих аватаров-миньонов, одним из которых и является Габриэль Атталь. Он ведь и внешне похож на Макрона, но второй раз подряд на одну и ту разводку даже нынешние французы не поведутся.

https://radiosputnik.ru/20240110/attal-1920549558.html

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аналитика, франция, в мире, габриэль атталь, эммануэль макрон, политика, выборы, назначения