https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение
Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение - РИА Новости, 11.01.2024
Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение
Всемирный год выборов уже приводит к переменам во власти, причем даже там, где не предстоит голосование за главу государства. Во Франции до президентских... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:00
2024-01-11T08:00
2024-01-11T08:02
аналитика
франция
в мире
габриэль атталь
эммануэль макрон
политика
выборы
назначения
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Всемирный год выборов уже приводит к переменам во власти, причем даже там, где не предстоит голосование за главу государства. Во Франции до президентских выборов еще больше трех лет, однако Эммануэль Макрон именно сейчас сменил премьер-министра: отправив в отставку Элизабет Борн, он назначил главой правительства Габриэля Атталя.Выбор именно этой кандидатуры напрямую связан с выборами — но, конечно, не с президентскими 2027-го (когда Макрон уже не сможет выдвигаться), а с июньскими этого года. Французам предстоит избрать депутатов Европарламента — и это голосование имеет для Макрона и всей французской элиты очень важное значение. Не только потому, что все предсказывает усиление позиций правых и евроскептиков (что осложнит старым элитам процесс управления ЕС), но и потому, что поражение президентской партии (недавно переименнованной в "Возрождение") от партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" продемонстрирует непопулярность Макрона и улучшит шансы Ле Пен наконец-то выиграть президентские выборы.На прошлых выборах в Европарламент в 2019-м партия Макрона совсем немного уступила партии Ле Пен, которую тогда возглавлял 23-летний Жордан Барделла. С тех пор он стал председателем "Национального объединения" и в июне снова поведет его на выборы — и Макрону нужно было что-то противопоставить молодежному натиску националистов. И в Елисейском дворце решили отзеркалить лепеновцев, поставив во главе правительства своего Барделла.Выбрали самого популярного министра правительства, но все равно получилось смешно: Барделла сейчас 28, а Атталю 34, оба были пресс-секретарями (Барделла в партии, а Атталь в правительстве). Правда, Барделла против однополых браков, а Атталь стал первым премьер-министром гомосексуальной ориентации, но оба они фактически в родстве с начальством: Барделла в неофициальном браке с племянницей Марин Ле Пен, а Атталь в "гражданском союзе" со Стефаном Сежурне — генсеком макроновского "Возрождения" (давнишним и одним из ближайших советников Макрона). Сейчас, впрочем, пошли разговоры о том, что Сежурне и Атталь уже расстались, но это никак не меняет механизм отбора кадров Макроном.У Барделла и Атталя, кстати, и корни далеко не французские: если Барделла из итало-алжирской семьи, то у Атталя перемешаны эльзасские и тунисские евреи (в том числе родня владельцев знаменитой сети "Галери Лафайет"), потомки французских пэров, греков и даже "белых русских из Одессы". Насчет последних пока что мало сведений, но среди предков его деда по материнской линии упоминается князь Дмитрий Голицын — герой войн с Наполеоном и многолетний генерал-губернатор Москвы. Понятно, что все эти славные предки не оказали влияния на формирование сознания премьера-гея, хотя его бабушка с греческими корнями и воспитывала его в православии.Поможет ли назначение Атталя Макрону? Популярность нового премьера (а он заработал ее в том числе и после того, как, став прошлым летом министром образования, ввел запрет на ношение исламской бурки в школах) быстро сойдет на нет, но до июньских выборов ее, может быть, и хватит. Макрону важно выиграть выборы в Европарламент — и остановить рост популярности партии Ле Пен. На короткой дистанции ему, может быть, это и удастся, но в длинной, на отрезке трех лет, шансов у него нет. Даже при помощи своих аватаров-миньонов, одним из которых и является Габриэль Атталь. Он ведь и внешне похож на Макрона, но второй раз подряд на одну и ту разводку даже нынешние французы не поведутся.
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
аналитика, франция, в мире, габриэль атталь, эммануэль макрон, политика, выборы, назначения
Аналитика, Франция, В мире, Габриэль Атталь, Эммануэль Макрон, Политика, Выборы, Назначения
Всемирный год выборов уже приводит к переменам во власти, причем даже там, где не предстоит голосование за главу государства. Во Франции до президентских выборов еще больше трех лет, однако Эммануэль Макрон именно сейчас сменил премьер-министра: отправив в отставку Элизабет Борн, он назначил главой правительства Габриэля Атталя.
Выбор именно этой кандидатуры напрямую связан с выборами — но, конечно, не с президентскими 2027-го (когда Макрон уже не сможет выдвигаться), а с июньскими этого года. Французам предстоит избрать депутатов Европарламента
— и это голосование имеет для Макрона и всей французской элиты очень важное значение. Не только потому, что все предсказывает усиление позиций правых и евроскептиков (что осложнит старым элитам процесс управления ЕС
), но и потому, что поражение президентской партии (недавно переименнованной в "Возрождение
") от партии Марин Ле Пен
"Национальное объединение" продемонстрирует непопулярность Макрона и улучшит шансы Ле Пен наконец-то выиграть президентские выборы.
На прошлых выборах в Европарламент в 2019-м партия Макрона совсем немного уступила партии Ле Пен, которую тогда возглавлял 23-летний Жордан Барделла. С тех пор он стал председателем "Национального объединения" и в июне снова поведет его на выборы — и Макрону нужно было что-то противопоставить молодежному натиску националистов. И в Елисейском дворце решили отзеркалить лепеновцев, поставив во главе правительства своего Барделла.
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Выбрали самого популярного министра правительства, но все равно получилось смешно: Барделла сейчас 28, а Атталю 34, оба были пресс-секретарями (Барделла в партии, а Атталь в правительстве). Правда, Барделла против однополых браков, а Атталь стал первым премьер-министром гомосексуальной ориентации, но оба они фактически в родстве с начальством: Барделла в неофициальном браке с племянницей Марин Ле Пен, а Атталь в "гражданском союзе" со Стефаном Сежурне — генсеком макроновского "Возрождения" (давнишним и одним из ближайших советников Макрона). Сейчас, впрочем, пошли разговоры о том, что Сежурне и Атталь уже расстались, но это никак не меняет механизм отбора кадров Макроном.
У Барделла и Атталя, кстати, и корни далеко не французские: если Барделла из итало-алжирской семьи, то у Атталя перемешаны эльзасские и тунисские евреи (в том числе родня владельцев знаменитой сети "Галери Лафайет"), потомки французских пэров, греков и даже "белых русских из Одессы". Насчет последних пока что мало сведений, но среди предков его деда по материнской линии упоминается князь Дмитрий Голицын — герой войн с Наполеоном и многолетний генерал-губернатор Москвы
. Понятно, что все эти славные предки не оказали влияния на формирование сознания премьера-гея, хотя его бабушка с греческими корнями и воспитывала его в православии.
Поможет ли назначение Атталя Макрону? Популярность нового премьера (а он заработал ее в том числе и после того, как, став прошлым летом министром образования, ввел запрет на ношение исламской бурки в школах) быстро сойдет на нет, но до июньских выборов ее, может быть, и хватит. Макрону важно выиграть выборы в Европарламент — и остановить рост популярности партии Ле Пен. На короткой дистанции ему, может быть, это и удастся, но в длинной, на отрезке трех лет, шансов у него нет. Даже при помощи своих аватаров-миньонов, одним из которых и является Габриэль Атталь. Он ведь и внешне похож на Макрона, но второй раз подряд на одну и ту разводку даже нынешние французы не поведутся.