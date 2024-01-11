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Кандидат в президенты Финляндии высказался об отношениях с Россией
Кандидат в президенты Финляндии высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 11.01.2024
Кандидат в президенты Финляндии высказался об отношениях с Россией
Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что не собирается в случае избрания поддерживать РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T23:31
2024-01-11T23:31
2024-01-11T23:43
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что не собирается в случае избрания поддерживать политические отношения с руководством России до завершения конфликта на Украине. "В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством", - сказал Стубб агентству Рейтер. Однако он подчеркнул, что в практическом плане пограничные службы Финляндии и России продолжают взаимодействовать, а также дипломаты двух стран продолжают сотрудничество. Стубб отметил, что не хотел бы ухудшения дипломатических связей с Москвой, но добавил, что Россия сейчас "не является основным направлением внешней политики Хельсинки". Первый тур президентских выборов в Финляндии состоится 28 января, второй тур возможен 11 февраля 2024 года. Стубб в конце декабря, как показывали опросы, оставался лидером в президентской гонке, увеличив разрыв со вторым фаворитом на предстоящих выборах, бывшим главой МИД Пеккой Хаависто.
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в мире, финляндия, россия, украина, александр стубб, пекка хаависто
В мире, Финляндия, Россия, Украина, Александр Стубб, Пекка Хаависто
Кандидат в президенты Финляндии высказался об отношениях с Россией
Кандидат в президенты Финляндии заявил, что не будет общаться с властями РФ