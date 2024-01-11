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Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля - РИА Новости, 11.01.2024
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14:35 11.01.2024 (обновлено: 15:01 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/finlyadiya-1920732865.html
Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля
Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля - РИА Новости, 11.01.2024
Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля
Правительство Финляндии приняло решение о продлении срока закрытия границы с Россией до 11 февраля, заявила в четверг глава МВД Мари Рантанен. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:35
2024-01-11T15:01
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Правительство Финляндии приняло решение о продлении срока закрытия границы с Россией до 11 февраля, заявила в четверг глава МВД Мари Рантанен.Предыдущее решение правительства о закрытии границы действовало до 14 января."Правительство сегодня приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные переходы останутся закрытыми, не считая (железнодорожные – ред.) грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала", – сказала она на брифинге по итогам заседания кабмина. Трансляция велась на официальном YouTube-канале правительства."Цель этого решения - остановить нелегальную миграцию на восточной границе Финляндии. На основании наблюдений и информации, полученной пограничной службой и другими органами власти, стало ясно, что нелегальный въезд осуществлялся под влиянием иностранных властей или других субъектов. Это явление также было связано с международной преступностью", – сказано в пресс-релизе на сайте МВД республики.По данным ведомства, нелегальная миграция представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Финляндии, уточнятся в сообщении.Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы с 15 декабря до 14 января.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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россия, финляндия, в мире, москва
Россия, Финляндия, В мире, Москва
Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля

МВД Финляндии: правительство продлило закрытие границы с Россией до 11 февраля

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Правительство Финляндии приняло решение о продлении срока закрытия границы с Россией до 11 февраля, заявила в четверг глава МВД Мари Рантанен.
Предыдущее решение правительства о закрытии границы действовало до 14 января.
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"Правительство сегодня приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные переходы останутся закрытыми, не считая (железнодорожные – ред.) грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала", – сказала она на брифинге по итогам заседания кабмина. Трансляция велась на официальном YouTube-канале правительства.
"Цель этого решения - остановить нелегальную миграцию на восточной границе Финляндии. На основании наблюдений и информации, полученной пограничной службой и другими органами власти, стало ясно, что нелегальный въезд осуществлялся под влиянием иностранных властей или других субъектов. Это явление также было связано с международной преступностью", – сказано в пресс-релизе на сайте МВД республики.
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По данным ведомства, нелегальная миграция представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку в Финляндии, уточнятся в сообщении.
Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы с 15 декабря до 14 января.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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