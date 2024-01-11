https://ria.ru/20240111/figurant-1920794863.html

Фигурант дела о хищениях на Восточном умер в московской больнице

Фигурант дела о хищениях на Восточном умер в московской больнице - РИА Новости, 11.01.2024

Фигурант дела о хищениях на Восточном умер в московской больнице

Фигурант дела о хищениях денег при строительстве космодрома "Восточный" Сергей Волкодав умер в одной из московских больниц, сообщило столичное управление ФСИН. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:36

2024-01-11T18:36

2024-01-11T19:42

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хабаровск

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происшествия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Фигурант дела о хищениях денег при строительстве космодрома "Восточный" Сергей Волкодав умер в одной из московских больниц, сообщило столичное управление ФСИН.В ведомстве подчеркнули, что информация об избиении обвиняемого в СИЗО-4 и получении им травмы, приведшей к смерти, не соответствует действительности.В службе уточнили, что 30 декабря Волкодава направили в городскую клиническую больницу №13 на медицинское обследование. Следственные органы освободили фигуранта из-под стражи после того, как он получил положительное заключение о наличии тяжелого заболевания.Как пишет "Коммерсант", в январе 2022 года суд Хабаровска приговорил Сергея Волкодава и его брата Юрия к 4,9 и 6,5 годам лишения свободы по делу о хищениях при строительстве космодрома "Восточный". После рассмотрения апелляционных жалоб обоих освободили. В сентябре 2023-го стало известно, что Сергея Волкодава обвиняют в хищении около миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом и ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России". По этому делу он находился в СИЗО.

https://ria.ru/20231216/moshennichestvo-1916248049.html

https://ria.ru/20231122/abyzov-1911048400.html

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россия, москва, хабаровск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия