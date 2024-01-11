https://ria.ru/20240111/federalnoe_sobranie_rf-1920470715.html

Федеральное Собрание РФ

Федеральное Собрание РФ - РИА Новости, 11.01.2024

Федеральное Собрание РФ

11 января 1994 года начал свою работу новый российский парламент – Федеральное Собрание РФ. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T03:35

2024-01-11T03:35

2024-01-11T03:35

справки

россия

совет федерации рф

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11 января 1994 года начал свою работу новый российский парламент – Федеральное Собрание РФ. Согласно Конституции РФ Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является представительным и законодательным органом России. Федеральное Собрание РФ состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. Двухпалатная структура Федерального Собрания имеет глубокие корни в отечественной истории и в общемировых парламентских традициях. В настоящее время двухпалатную структуру имеют парламенты почти 80 стран, имеющих как федеративную, так унитарную форму государственного устройства.В русских землях в качестве постоянных советов при князьях действовали княжеские думы, в которые входили их ближайшие соратники. В условиях Московского царства продолжением княжеской думы стала Боярская дума, которая просуществовала до конца XVII века и позднее была преобразована в сенат – орган, который, по замыслу Петра I, должен был стать высшим органом власти на время отсутствия императора.Первыми государственными учреждениями, в которых представительное начало играло определяющую роль, были совещания боярства, духовенства, представителей служилого класса и купечества, впоследствии получившие название Земских Соборов (существовали в середине XVI-XVII веках). Первая попытка создания двухпалатного парламента в России приходится на начало XIX века. По поручению императора Александра I выдающийся государственный деятель Михаил Сперанский разработал контуры законосовещательного представительного органа, который должен был состоять из двух палат – Государственной думы и возглавляемого императором Государственного совета.В 1810 году был образован Государственный совет, ставший высшим законосовещательным учреждением Российской империи. Все законы, законодательные акты перед утверждением императором должны были обязательно обсуждаться в Государственном совете. Однако Государственная дума тогда так и не была создана.Закон об учреждении в Российской империи Государственной думы был подписан в 1905 году императором Николаем II. Последующим манифестом 1906 года император установил, что "со времени созыва Государственного совета и Государственной думы закон не может воспринять силы без одобрения Совета и Думы". Таким образом, был создан первый российский двухпалатный парламент.В ходе Февральской и Октябрьской революций 1917 года сложилась новая система представительной власти – Советы народных депутатов.С 1924 года в Союзе Советских Социалистических Республик (СССР) законодательная и представительная функция de jure принадлежала Съезду Советов, который для текущей работы формировал две палаты – Союзный Совет и Совет Национальностей.Конституция СССР 1936 года сохранила принцип равноправной двухпалатности: Верховный Совет СССР состоял из Совета Союза и Совета Национальностей. Такая конструкция просуществовала вплоть до распада СССР.На последнем этапе существования РСФСР была учреждена должность президента, который стал высшим должностным лицом и главой исполнительной власти. В результате, Съезды народных депутатов и Верховный совет РСФСР утратили часть своих полномочий. В последствии указом президента РСФСР система Советов была ликвидирована. Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года, закрепила статус Федерального Собрания – двухпалатного парламента России.В Совет Федерации (СФ) входят: по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти – на срок полномочий соответствующего органа; президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, – пожизненно (вправе отказаться от полномочий сенатора); не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом Российской Федерации, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.Государственная Дума (ГД) состоит из 450 депутатов и избирается сроком на пять лет.Одно и то же лицо не может одновременно являться членом СФ и депутатом ГД. Депутат ГД не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Члены СФ и депутаты ГД обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий.СФ и ГД заседают раздельно. Палаты могут собираться совместно только для заслушивания посланий президента РФ.Совет Федерации считается верхней, Государственная Дума – нижней палатой парламента России. Понятие верхней и нижней палат связано с законодательным процессом. Движение законопроекта начинается как бы "снизу" (в Государственной Думе) и идет "вверх" – в Совет Федерации. К ведению Совета Федерации относятся:К ведению Государственной Думы относятся:Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц.Право законодательной инициативы принадлежит президенту Российской Федерации, Совету Федерации, сенаторам Российской Федерации, депутатам Государственной Думы, правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному суду РФ и Верховному суду РФ по вопросам их ведения.Законопроекты вносятся в Государственную Думу.Федеральные законы принимаются Государственной Думой большинством голосов от общего числа депутатов. Принятые ГД РФ федеральные законы в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации.Обязательному рассмотрению в СФ подлежат принятые ГД федеральные законы по вопросам: федерального бюджета; федеральных налогов и сборов; финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; ратификации и денонсации международных договоров РФ; статуса и защиты государственной границы РФ; войны и мира.Федеральный закон считается одобренным СФ, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение 14 дней он не был им рассмотрен. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего закон подлежит повторному рассмотрению ГД.В случае несогласия Государственной Думы с решением СФ федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов ГД.Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется президенту. Президент России в течение 14 дней подписывает федеральный закон и обнародует его.Если президент в течение 14 дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то ГД и СФ вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством (не менее двух третей голосов) от общего числа членов СФ и депутатов ГД, он подлежит подписанию президентом в течение семи дней.Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством – не менее трех четвертей голосов от общего числа членов СФ и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов ГД. Принятый федеральный конституционный закон в течение 14 дней подлежит подписанию президентом РФ и обнародованию.Председатель Государственной Думы VIIIсозыва – Вячеслав Володин.Председатель Совета Федерации – Валентина Матвиенко.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, совет федерации рф