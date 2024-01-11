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ФАС возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм" - РИА Новости, 11.01.2024
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10:15 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/fas-1920669606.html
ФАС возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм"
ФАС возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм" - РИА Новости, 11.01.2024
ФАС возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм" за использование некорректного сокращенного... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:15
2024-01-11T10:15
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм" за использование некорректного сокращенного наименования, сообщает ведомство. "В службу поступило письмо Банка России о возможном наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции со стороны ООО МКК "Гостевой займ". Компания использовала в сокращенном фирменном наименовании буквосочетания "гос", а в полном - слово "гостевой", - говорится в сообщении. "По мнению службы, использование такого буквосочетания может быть направлено на формирование у потенциальных клиентов ассоциации не со словом "гостевой", а со словом "государственный". Общеупотребимым сокращением именно слова "государственный" является буквосочетание "гос", - уточняется там же. Кроме того, наименование "Госзайм" могло вызвать у потребителей устойчивую ассоциацию с особой значимостью деятельности организации в государственных интересах и способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. Ведомство установило, что регистрация и использование товарного знака, схожего до степени смешения с коммерческим обозначением другой компании, может повлиять на выбор потребителя и сформировать у него ошибочное мнение о поставщике финансовых услуг. ФАС России оценит действия микрокредитной компании на предмет нарушения антимонопольного законодательства. В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с законом о защите конкуренции.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Технологии
ФАС возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм"

ФАС возбудила дело против МФО "Госзайм" из-за наименования

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Зданиие Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм" за использование некорректного сокращенного наименования, сообщает ведомство.
«
"В службу поступило письмо Банка России о возможном наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции со стороны ООО МКК "Гостевой займ". Компания использовала в сокращенном фирменном наименовании буквосочетания "гос", а в полном - слово "гостевой", - говорится в сообщении.
"По мнению службы, использование такого буквосочетания может быть направлено на формирование у потенциальных клиентов ассоциации не со словом "гостевой", а со словом "государственный". Общеупотребимым сокращением именно слова "государственный" является буквосочетание "гос", - уточняется там же.
Кроме того, наименование "Госзайм" могло вызвать у потребителей устойчивую ассоциацию с особой значимостью деятельности организации в государственных интересах и способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. Ведомство установило, что регистрация и использование товарного знака, схожего до степени смешения с коммерческим обозначением другой компании, может повлиять на выбор потребителя и сформировать у него ошибочное мнение о поставщике финансовых услуг.
ФАС России оценит действия микрокредитной компании на предмет нарушения антимонопольного законодательства. В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с законом о защите конкуренции.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Технологии
 
 
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