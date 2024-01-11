https://ria.ru/20240111/fas-1920669606.html

ФАС возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм"

ФАС возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм" - РИА Новости, 11.01.2024

ФАС возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм" за использование некорректного сокращенного... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:15

2024-01-11T10:15

2024-01-11T10:15

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

технологии

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении микрокредитной организации "Госзайм" за использование некорректного сокращенного наименования, сообщает ведомство. "В службу поступило письмо Банка России о возможном наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции со стороны ООО МКК "Гостевой займ". Компания использовала в сокращенном фирменном наименовании буквосочетания "гос", а в полном - слово "гостевой", - говорится в сообщении. "По мнению службы, использование такого буквосочетания может быть направлено на формирование у потенциальных клиентов ассоциации не со словом "гостевой", а со словом "государственный". Общеупотребимым сокращением именно слова "государственный" является буквосочетание "гос", - уточняется там же. Кроме того, наименование "Госзайм" могло вызвать у потребителей устойчивую ассоциацию с особой значимостью деятельности организации в государственных интересах и способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. Ведомство установило, что регистрация и использование товарного знака, схожего до степени смешения с коммерческим обозначением другой компании, может повлиять на выбор потребителя и сформировать у него ошибочное мнение о поставщике финансовых услуг. ФАС России оценит действия микрокредитной компании на предмет нарушения антимонопольного законодательства. В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с законом о защите конкуренции.

https://realty.ria.ru/20231228/kartel-1918725254.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии