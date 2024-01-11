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Президент Эстонии сделал шокирующее заявление об ударах по России - РИА Новости, 11.01.2024
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13:49 11.01.2024 (обновлено: 17:54 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/estoniya-1920721413.html
Президент Эстонии сделал шокирующее заявление об ударах по России
Президент Эстонии сделал шокирующее заявление об ударах по России - РИА Новости, 11.01.2024
Президент Эстонии сделал шокирующее заявление об ударах по России
Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на удары ВСУ западным оружием по территории России. Об этом он заявил в ходе совместной... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:49
2024-01-11T17:54
в мире
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эстония
алар карис
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на удары ВСУ западным оружием по территории России. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским."Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории (России. — Прим. ред.) для того, чтобы замедлить продвижение российских войск", — утверждает он.Киевский режим всячески стремится получить от западных спонсоров дальнобойные ракеты, чтобы пытаться наносить удары вглубь России. Тем не менее на Западе не спешат удовлетворять это требование.Так, в октябре Шольц заявлял, что Германии необходимо избегать эскалации, а потому поставка Киеву ракет дальнего действия Taurus на данный момент не рассматривается.
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в мире, россия, латвия, эстония, алар карис, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Латвия, Эстония, Алар Карис, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Президент Эстонии сделал шокирующее заявление об ударах по России

Президент Эстонии Карис выступил против ограничений на удары Украины по России

© AP Photo / Office of the President of the Republic of Estonia/Raigo PajulaПрезидент Эстонии Алар Карис и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Таллине
Президент Эстонии Алар Карис и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Таллине - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Office of the President of the Republic of Estonia/Raigo Pajula
Президент Эстонии Алар Карис и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Таллине
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на удары ВСУ западным оружием по территории России. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории (России. — Прим. ред.) для того, чтобы замедлить продвижение российских войск", — утверждает он.
Киевский режим всячески стремится получить от западных спонсоров дальнобойные ракеты, чтобы пытаться наносить удары вглубь России. Тем не менее на Западе не спешат удовлетворять это требование.
Так, в октябре Шольц заявлял, что Германии необходимо избегать эскалации, а потому поставка Киеву ракет дальнего действия Taurus на данный момент не рассматривается.
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