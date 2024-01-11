https://ria.ru/20240111/estoniya-1920721413.html

Президент Эстонии сделал шокирующее заявление об ударах по России

Президент Эстонии сделал шокирующее заявление об ударах по России - РИА Новости, 11.01.2024

Президент Эстонии сделал шокирующее заявление об ударах по России

Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на удары ВСУ западным оружием по территории России. Об этом он заявил в ходе совместной... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:49

2024-01-11T13:49

2024-01-11T17:54

в мире

россия

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эстония

алар карис

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на удары ВСУ западным оружием по территории России. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским."Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории (России. — Прим. ред.) для того, чтобы замедлить продвижение российских войск", — утверждает он.Киевский режим всячески стремится получить от западных спонсоров дальнобойные ракеты, чтобы пытаться наносить удары вглубь России. Тем не менее на Западе не спешат удовлетворять это требование.Так, в октябре Шольц заявлял, что Германии необходимо избегать эскалации, а потому поставка Киеву ракет дальнего действия Taurus на данный момент не рассматривается.

https://ria.ru/20231225/ukraina-1917953278.html

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в мире, россия, латвия, эстония, алар карис, владимир зеленский, вооруженные силы украины