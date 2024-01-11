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Сийярто: Украина и марсиане не должны мешать Венгрии получать деньги от ЕС - РИА Новости, 11.01.2024
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13:55 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/es-1920721999.html
Сийярто: Украина и марсиане не должны мешать Венгрии получать деньги от ЕС
Сийярто: Украина и марсиане не должны мешать Венгрии получать деньги от ЕС - РИА Новости, 11.01.2024
Сийярто: Украина и марсиане не должны мешать Венгрии получать деньги от ЕС
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения СМИ о том, что Будапешт якобы готов снять вето на... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:55
2024-01-11T13:55
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
шарль мишель
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения СМИ о том, что Будапешт якобы готов снять вето на макрофинансирование Украины в обмен на продление срока использования удерживаемых средств из фондов ЕС, и заявил, что Венгрия обязана получить положенные ей деньги вне зависимости "от Украины, положения Луны или марсиан". На пресс-конференции журналисты попросили главу МИД прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы готов на внеочередном саммите ЕС 1 февраля одобрить выделение Украине 50 миллиардов евро из бюджета сообщества в обмен на продление срока использования средств из фондов восстановления с 2026 до 2028 года, чтобы удерживаемые деньги не были потеряны для Венгрии. &quot;Я хотел бы попросить избегать базарной атмосферы. Речь не идет о торге. Главное, давайте не смешивать дела, которые не имеют между собой ничего общего. Деньги из ЕС Венгрии положены, независимо от Украины, положения Луны или марсиан. Эти средства надо выплатить Венгрии. У Еврокомиссии нет никакого правового основания удерживать их&quot;, - сказал Сийярто на пресс-конференции.Глава венгерского МИД напомнил, что деньги из европейских фондов сплочения и восстановления "не падают с неба", а распределяются исходя из вкладов граждан всех 27 стран, в том числе венгерских налогоплательщиков. На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля. Перед началом саммита ЕС Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, из-за которых Венгрии до сих пор блокируют 10 миллиардов финансирования из бюджета ЕС. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
https://ria.ru/20240108/vengriya-1920166189.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Сийярто: Украина и марсиане не должны мешать Венгрии получать деньги от ЕС

Сийярто: Венгрия должна получить средства от ЕС несмотря на Украину или марсиан

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения СМИ о том, что Будапешт якобы готов снять вето на макрофинансирование Украины в обмен на продление срока использования удерживаемых средств из фондов ЕС, и заявил, что Венгрия обязана получить положенные ей деньги вне зависимости "от Украины, положения Луны или марсиан".
На пресс-конференции журналисты попросили главу МИД прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы готов на внеочередном саммите ЕС 1 февраля одобрить выделение Украине 50 миллиардов евро из бюджета сообщества в обмен на продление срока использования средств из фондов восстановления с 2026 до 2028 года, чтобы удерживаемые деньги не были потеряны для Венгрии.
«

"Я хотел бы попросить избегать базарной атмосферы. Речь не идет о торге. Главное, давайте не смешивать дела, которые не имеют между собой ничего общего. Деньги из ЕС Венгрии положены, независимо от Украины, положения Луны или марсиан. Эти средства надо выплатить Венгрии. У Еврокомиссии нет никакого правового основания удерживать их", - сказал Сийярто на пресс-конференции.

Глава венгерского МИД напомнил, что деньги из европейских фондов сплочения и восстановления "не падают с неба", а распределяются исходя из вкладов граждан всех 27 стран, в том числе венгерских налогоплательщиков.
На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.
Перед началом саммита ЕС Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, из-за которых Венгрии до сих пор блокируют 10 миллиардов финансирования из бюджета ЕС.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Венгрия в 2024 году будет пытаться открыть глаза Брюсселю, заявил Сийярто
8 января, 16:29
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанШарль МишельЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
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