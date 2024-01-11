https://ria.ru/20240111/ekvador-1920756161.html

Посол России сообщил о стабилизации ситуации в Эквадоре

Посол России сообщил о стабилизации ситуации в Эквадоре - РИА Новости, 11.01.2024

Посол России сообщил о стабилизации ситуации в Эквадоре

Обстановка в Эквадоре, где накануне прошла волна преступной активности, начинает стабилизироваться, хотя в некоторых городах случаются "вспышки насилия",... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:01

2024-01-11T16:01

2024-01-11T16:22

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Обстановка в Эквадоре, где накануне прошла волна преступной активности, начинает стабилизироваться, хотя в некоторых городах случаются "вспышки насилия", пострадавших или погибших в ходе беспорядков в Эквадоре граждан России, по состоянию на 11 января, нет, заявил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан в эфире телеканала "Россия 24"."Знаем точно, по крайней мере на сегодняшний день, у нас информации по пострадавшим либо, не дай бог, погибшим, нет", - отметил Спринчан, отвечая на вопрос о пострадавших россиянах. "Всего 10 гражданских погибли, причем восемь гражданских - это случайные жертвы, это не цели атаки данных преступных группировок. Это жертвы в результате каких-то взрывов, поджогов. Россияне, к счастью, в это число, по нашим данным, не попали", - добавил посол."Ситуация уже действительно более-менее стабилизируется... Мои наблюдения по городу (столица Кито, где находится посольство - ред.) - я живу не в посольстве, я живу за пределами посольства, передвигаюсь по городу - все достаточно спокойно", - сказал дипломат.Посол упомянул, что в четверг смотрел сводки о происшествиях, согласно которым были "отдельные вспышки насилия, как подрыв пешеходных мостов в двух городах, не в столицах ... как взрыв на дискотеке, который охарактеризован как террористический акт, но вполне может быть и бытовым, поскольку это место развлечения, которое к тому же и осуществлялось в период комендантского часа".Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" - главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником Эквадора. "Фито" отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность. После сообщения о побеге "Фито" в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из тюрьмы также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду Эквадора "Лос-Лобос".Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми. Отвечая на новый виток насилия, Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.В среду он сообщил, что силовые структуры после начала беспорядков задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек.Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920517800.html

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920632298.html

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920481416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, эквадор, беспорядки в эквадоре