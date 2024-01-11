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Россельхознадзор рассказал о ситуации с поставками фруктов из Эквадора - РИА Новости, 11.01.2024
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12:33 11.01.2024 (обновлено: 16:06 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/ekvador-1920702753.html
Россельхознадзор рассказал о ситуации с поставками фруктов из Эквадора
Россельхознадзор рассказал о ситуации с поставками фруктов из Эквадора - РИА Новости, 11.01.2024
Россельхознадзор рассказал о ситуации с поставками фруктов из Эквадора
Никаких проблем с поставками фруктов из Эквадора на фоне беспорядков в стране не фиксируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:33
2024-01-11T16:06
эквадор
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
беспорядки в эквадоре
экономика
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Никаких проблем с поставками фруктов из Эквадора на фоне беспорядков в стране не фиксируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.&quot;Россельхознадзор не фиксирует сложности с поставками фруктов из Эквадора в Россию&quot;, — сказали в ведомстве.Там напомнили, что южноамериканское государство в 2023 году поставило на российский рынок 1,3 миллиона тонн бананов и 723 тонны ананасов.В начале августа Россельхознадзор провел переговоры с представителями Агентства по контролю за качеством сельхозпродукции Эквадора в связи с участившимися случаями выявления "карантинных объектов" в бананах и цветах, поступающих в Россию. Несмотря на это, ведомство продолжает выявлять вредные организмы."Обнаружения есть. Россельхознадзор уведомляет компетентный орган Эквадора обо всех случаях в рабочем порядке", — добавили в пресс-службе.Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил в стране 60-дневный режим чрезвычайной ситуации и задействовал армию для восстановления порядка.
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эквадор, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), беспорядки в эквадоре, экономика
Эквадор, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Беспорядки в Эквадоре, Экономика
Россельхознадзор рассказал о ситуации с поставками фруктов из Эквадора

Россельхознадзор не зафиксировал сложностей с поставками фруктов из Эквадора

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Никаких проблем с поставками фруктов из Эквадора на фоне беспорядков в стране не фиксируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
«

"Россельхознадзор не фиксирует сложности с поставками фруктов из Эквадора в Россию", — сказали в ведомстве.

Там напомнили, что южноамериканское государство в 2023 году поставило на российский рынок 1,3 миллиона тонн бананов и 723 тонны ананасов.
В начале августа Россельхознадзор провел переговоры с представителями Агентства по контролю за качеством сельхозпродукции Эквадора в связи с участившимися случаями выявления "карантинных объектов" в бананах и цветах, поступающих в Россию. Несмотря на это, ведомство продолжает выявлять вредные организмы.
"Обнаружения есть. Россельхознадзор уведомляет компетентный орган Эквадора обо всех случаях в рабочем порядке", — добавили в пресс-службе.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил в стране 60-дневный режим чрезвычайной ситуации и задействовал армию для восстановления порядка.
Вооруженный конфликт в Эквадоре
© AP Photo / Cesar Munoz

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

Полиция эвакуирует сотрудников общественного телеканала TC Television после того, как группа вооруженных людей ворвалась на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

© AP Photo / Cesar Munoz
1 из 10
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

Эквадорские силы безопасности патрулируют территорию вокруг главной площади и президентского дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
2 из 10
© AFP 2024 / GALO PAGUAY

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

Женщина покупает товар через маленькое окошко в металлической занавеске во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

© AFP 2024 / GALO PAGUAY
3 из 10
© AFP 2024 / MARCOS PIN

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

Вертолет эквадорской полиции пролетает над зданием телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
4 из 10
© AP Photo / Dolores Ochoa

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

Солдаты патрулируют периметр тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре во время чрезвычайного положения в Кито

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

© AP Photo / Dolores Ochoa
5 из 10
© AFP 2024 / STR

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

Силы безопасности оцепили главную площадь и президентский дворец во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

© AFP 2024 / STR
6 из 10
© AFP 2024 / STRINGER

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

Сотрудники эквадорской полиции охраняют арестованных подозреваемых у здания эквадорского телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

© AFP 2024 / STRINGER
7 из 10
© AFP 2024 / MARCOS PIN

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

Снайпер занял позицию у здания эквадорского телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
8 из 10
© AP Photo / Cesar Munoz

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

Полиция эвакуирует сотрудников общественного телеканала TC Television после того, как группа вооруженных людей ворвалась на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

© AP Photo / Cesar Munoz
9 из 10
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

Эквадорские силы безопасности патрулируют территорию вокруг главной площади и президентского дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
10 из 10

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

© AP Photo / Cesar Munoz
1 из 10

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
2 из 10

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

© AFP 2024 / GALO PAGUAY
3 из 10

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
4 из 10

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

© AP Photo / Dolores Ochoa
5 из 10

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

© AFP 2024 / STR
6 из 10

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

© AFP 2024 / STRINGER
7 из 10

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
8 из 10

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

© AP Photo / Cesar Munoz
9 из 10

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
10 из 10
 
ЭквадорРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Беспорядки в ЭквадореЭкономика
 
 
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