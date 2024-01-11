Россельхознадзор рассказал о ситуации с поставками фруктов из Эквадора

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Никаких проблем с поставками фруктов из Эквадора на фоне беспорядков в стране не фиксируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора."Россельхознадзор не фиксирует сложности с поставками фруктов из Эквадора в Россию", — сказали в ведомстве.Там напомнили, что южноамериканское государство в 2023 году поставило на российский рынок 1,3 миллиона тонн бананов и 723 тонны ананасов.В начале августа Россельхознадзор провел переговоры с представителями Агентства по контролю за качеством сельхозпродукции Эквадора в связи с участившимися случаями выявления "карантинных объектов" в бананах и цветах, поступающих в Россию. Несмотря на это, ведомство продолжает выявлять вредные организмы."Обнаружения есть. Россельхознадзор уведомляет компетентный орган Эквадора обо всех случаях в рабочем порядке", — добавили в пресс-службе.Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил в стране 60-дневный режим чрезвычайной ситуации и задействовал армию для восстановления порядка.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Никаких проблем с поставками фруктов из Эквадора на фоне беспорядков в стране не фиксируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
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"Россельхознадзор не фиксирует сложности с поставками фруктов из Эквадора в Россию", — сказали в ведомстве.
Там напомнили, что южноамериканское государство в 2023 году поставило на российский рынок 1,3 миллиона тонн бананов и 723 тонны ананасов.
В начале августа Россельхознадзор провел переговоры с представителями Агентства по контролю за качеством сельхозпродукции Эквадора в связи с участившимися случаями выявления "карантинных объектов" в бананах и цветах, поступающих в Россию. Несмотря на это, ведомство продолжает выявлять вредные организмы.
"Обнаружения есть. Россельхознадзор уведомляет компетентный орган Эквадора обо всех случаях в рабочем порядке", — добавили в пресс-службе.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил в стране 60-дневный режим чрезвычайной ситуации и задействовал армию для восстановления порядка.
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