https://ria.ru/20240111/ekvador-1920702753.html

Россельхознадзор рассказал о ситуации с поставками фруктов из Эквадора

Россельхознадзор рассказал о ситуации с поставками фруктов из Эквадора - РИА Новости, 11.01.2024

Россельхознадзор рассказал о ситуации с поставками фруктов из Эквадора

Никаких проблем с поставками фруктов из Эквадора на фоне беспорядков в стране не фиксируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:33

2024-01-11T12:33

2024-01-11T16:06

эквадор

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

беспорядки в эквадоре

экономика

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Никаких проблем с поставками фруктов из Эквадора на фоне беспорядков в стране не фиксируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора."Россельхознадзор не фиксирует сложности с поставками фруктов из Эквадора в Россию", — сказали в ведомстве.Там напомнили, что южноамериканское государство в 2023 году поставило на российский рынок 1,3 миллиона тонн бананов и 723 тонны ананасов.В начале августа Россельхознадзор провел переговоры с представителями Агентства по контролю за качеством сельхозпродукции Эквадора в связи с участившимися случаями выявления "карантинных объектов" в бананах и цветах, поступающих в Россию. Несмотря на это, ведомство продолжает выявлять вредные организмы."Обнаружения есть. Россельхознадзор уведомляет компетентный орган Эквадора обо всех случаях в рабочем порядке", — добавили в пресс-службе.Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил в стране 60-дневный режим чрезвычайной ситуации и задействовал армию для восстановления порядка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эквадор, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), беспорядки в эквадоре, экономика