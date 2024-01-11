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Эквадор выйдет победителем из внутреннего конфликта, заявил Нобоа
Эквадор выйдет победителем из внутреннего конфликта, заявил Нобоа - РИА Новости, 11.01.2024
Эквадор выйдет победителем из внутреннего конфликта, заявил Нобоа
Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна выйдет победителем из внутреннего вооруженного конфликта, который она переживает в последние дни. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:37
2024-01-11T09:37
2024-01-11T11:54
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна выйдет победителем из внутреннего вооруженного конфликта, который она переживает в последние дни. "Мы убеждены, что выйдем победителями из этого конфликта", - заявил Нобоа в обращении к нации. Видео с ним выложено на его странице в социальной сети X. Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов и в тюрьмах начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала, 139 сотрудников и охранников тюрем оказались в заложниках. Полиция изначально сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы также удалось вскоре освободить живыми. Отвечая на новый виток насилия, Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. В среду он сообщил, что силовые структуры после начала беспорядков задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами
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Усиление охраны вокруг Дворца правительства в Эквадоре
Усиление охраны вокруг Дворца правительства в Эквадоре
2024-01-11T09:37
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Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.
Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.
В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".
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в мире, эквадор, кито, россия, беспорядки в эквадоре
В мире, Эквадор, Кито, Россия, Беспорядки в Эквадоре
Эквадор выйдет победителем из внутреннего конфликта, заявил Нобоа
Президент Эквадора верит, что страна выйдет победителем из внутреннего конфликта