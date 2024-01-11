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Эквадор выйдет победителем из внутреннего конфликта, заявил Нобоа - РИА Новости, 11.01.2024
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09:37 11.01.2024 (обновлено: 11:54 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/ekvador-1920664422.html
Эквадор выйдет победителем из внутреннего конфликта, заявил Нобоа
Эквадор выйдет победителем из внутреннего конфликта, заявил Нобоа - РИА Новости, 11.01.2024
Эквадор выйдет победителем из внутреннего конфликта, заявил Нобоа
Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна выйдет победителем из внутреннего вооруженного конфликта, который она переживает в последние дни. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:37
2024-01-11T11:54
в мире
эквадор
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россия
беспорядки в эквадоре
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна выйдет победителем из внутреннего вооруженного конфликта, который она переживает в последние дни. "Мы убеждены, что выйдем победителями из этого конфликта", - заявил Нобоа в обращении к нации. Видео с ним выложено на его странице в социальной сети X. Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов и в тюрьмах начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала, 139 сотрудников и охранников тюрем оказались в заложниках. Полиция изначально сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы также удалось вскоре освободить живыми. Отвечая на новый виток насилия, Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. В среду он сообщил, что силовые структуры после начала беспорядков задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Усиление охраны вокруг Дворца правительства в Эквадоре
Усиление охраны вокруг Дворца правительства в Эквадоре
2024-01-11T09:37
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Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".
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в мире, эквадор, кито, россия, беспорядки в эквадоре
В мире, Эквадор, Кито, Россия, Беспорядки в Эквадоре
Эквадор выйдет победителем из внутреннего конфликта, заявил Нобоа

Президент Эквадора верит, что страна выйдет победителем из внутреннего конфликта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна выйдет победителем из внутреннего вооруженного конфликта, который она переживает в последние дни.
«
"Мы убеждены, что выйдем победителями из этого конфликта", - заявил Нобоа в обращении к нации. Видео с ним выложено на его странице в социальной сети X.
Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов и в тюрьмах начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала, 139 сотрудников и охранников тюрем оказались в заложниках. Полиция изначально сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы также удалось вскоре освободить живыми.
Отвечая на новый виток насилия, Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
В среду он сообщил, что силовые структуры после начала беспорядков задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами
Вооруженный конфликт в Эквадоре
© AP Photo / Cesar Munoz

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

Полиция эвакуирует сотрудников общественного телеканала TC Television после того, как группа вооруженных людей ворвалась на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

© AP Photo / Cesar Munoz
1 из 10
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

Эквадорские силы безопасности патрулируют территорию вокруг главной площади и президентского дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
2 из 10
© AFP 2024 / GALO PAGUAY

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

Женщина покупает товар через маленькое окошко в металлической занавеске во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

© AFP 2024 / GALO PAGUAY
3 из 10
© AFP 2024 / MARCOS PIN

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

Вертолет эквадорской полиции пролетает над зданием телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
4 из 10
© AP Photo / Dolores Ochoa

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

Солдаты патрулируют периметр тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре во время чрезвычайного положения в Кито

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

© AP Photo / Dolores Ochoa
5 из 10
© AFP 2024 / STR

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

Силы безопасности оцепили главную площадь и президентский дворец во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

© AFP 2024 / STR
6 из 10
© AFP 2024 / STRINGER

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

Сотрудники эквадорской полиции охраняют арестованных подозреваемых у здания эквадорского телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

© AFP 2024 / STRINGER
7 из 10
© AFP 2024 / MARCOS PIN

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

Снайпер занял позицию у здания эквадорского телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
8 из 10
© AP Photo / Cesar Munoz

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

Полиция эвакуирует сотрудников общественного телеканала TC Television после того, как группа вооруженных людей ворвалась на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

© AP Photo / Cesar Munoz
9 из 10
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

Эквадорские силы безопасности патрулируют территорию вокруг главной площади и президентского дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
10 из 10

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

© AP Photo / Cesar Munoz
1 из 10

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
2 из 10

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

© AFP 2024 / GALO PAGUAY
3 из 10

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
4 из 10

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

© AP Photo / Dolores Ochoa
5 из 10

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

© AFP 2024 / STR
6 из 10

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

© AFP 2024 / STRINGER
7 из 10

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
8 из 10

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

© AP Photo / Cesar Munoz
9 из 10

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
10 из 10
 
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