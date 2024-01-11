https://ria.ru/20240111/ekvador-1920664422.html

Эквадор выйдет победителем из внутреннего конфликта, заявил Нобоа

Эквадор выйдет победителем из внутреннего конфликта, заявил Нобоа - РИА Новости, 11.01.2024

Эквадор выйдет победителем из внутреннего конфликта, заявил Нобоа

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна выйдет победителем из внутреннего вооруженного конфликта, который она переживает в последние дни. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:37

2024-01-11T09:37

2024-01-11T11:54

в мире

эквадор

кито

россия

беспорядки в эквадоре

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920687031_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_023998877ee31e5b0061e94b70cb9592.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна выйдет победителем из внутреннего вооруженного конфликта, который она переживает в последние дни. "Мы убеждены, что выйдем победителями из этого конфликта", - заявил Нобоа в обращении к нации. Видео с ним выложено на его странице в социальной сети X. Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов и в тюрьмах начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала, 139 сотрудников и охранников тюрем оказались в заложниках. Полиция изначально сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы также удалось вскоре освободить живыми. Отвечая на новый виток насилия, Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. В среду он сообщил, что силовые структуры после начала беспорядков задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами

эквадор

кито

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Усиление охраны вокруг Дворца правительства в Эквадоре Усиление охраны вокруг Дворца правительства в Эквадоре 2024-01-11T09:37 true PT0M55S

Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-11T09:37 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эквадор, кито, россия, беспорядки в эквадоре