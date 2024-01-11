https://ria.ru/20240111/duda-1920710643.html

СМИ: президент Польши пожалуется ЕС и США на Туска и арест бывших министров

СМИ: президент Польши пожалуется ЕС и США на Туска и арест бывших министров - РИА Новости, 11.01.2024

СМИ: президент Польши пожалуется ЕС и США на Туска и арест бывших министров

Президент Польши Анджей Дуда намерен пожаловаться на действия правительства Дональда Туска руководству других стран ЕС и США, он также планирует отказаться... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:07

2024-01-11T13:07

2024-01-11T13:07

в мире

польша

сша

варшава

анджей дуда

мариуш каминьский

дональд туск

право и справедливость

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ВАРШАВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда намерен пожаловаться на действия правительства Дональда Туска руководству других стран ЕС и США, он также планирует отказаться подписывать принимаемые новыми властями законы, добиваясь освобождения арестованных по делу восьмилетней давности бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его экс-заместителя Мачея Вонсика, сообщил портал Onet. Направить письмо Дуда намерен уже на этой неделе. По информации портала, адресатами станут главы государств и правительств ЕС, президент США, Еврокомиссия, Европарламент и ООН. Данные портала подтверждают приближенные к Дуде политики. "Президент планирует обратиться к главам государств и правительств с письмом, в котором представит ситуацию в Польше, где исполнительная власть действует нелегально, нарушая право и конституцию", - сказала глава канцелярии Дуды Гражина Игначак-Бандых. Глава кабинета президента Марчин Масталерек в эфире радиостанции RMF24 также подтвердил, что у Дуды "есть план", но не стал раскрывать его деталей. Следующим шагом Дуды, по информации Onet, станет отказ подписывать законы, которые принимаются новым парламентским большинством под руководством премьера Туска. "Никакой новый закон не будет подписан главой государства", - пишет Onet. При этом, по данным портала, Дуда не хочет использовать свой главный козырь - право распустить парламент, так как даже повторные выборы могут не привести к смене власти и возвращению в парламент большинства партии "Право и справедливость", которая сейчас ушла в оппозицию. Во вторник Каминьский и Вонсик были задержаны полицией на территории президентского дворца. После этого в стране вспыхнула волна протестов, которые организуются их соратниками из оппозиционной партии "Право и справедливость". Мелкие демонстрации проходят как в Варшаве, так и в других городах с требованием освободить бывших чиновников и депутатов. В четверг вечером в центре столицы планируется большой марш в их поддержку. Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились однопартийцы Каминьского и Вонсика. Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности. В то же время президент Польши заявил, что считает Каминьского и Вонсика помилованными, а приговор в отношении них - нарушающим конституционные нормы. Глава государства намерен добиваться их освобождения.

https://ria.ru/20240103/polsha-1919592173.html

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в мире, польша, сша, варшава, анджей дуда, мариуш каминьский, дональд туск, право и справедливость, евросоюз, еврокомиссия