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В ДТП с фурой под Пензой, предварительно, погибли граждане Узбекистана - РИА Новости, 11.01.2024
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10:21 11.01.2024
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В ДТП с фурой под Пензой, предварительно, погибли граждане Узбекистана
В ДТП с фурой под Пензой, предварительно, погибли граждане Узбекистана - РИА Новости, 11.01.2024
В ДТП с фурой под Пензой, предварительно, погибли граждане Узбекистана
Погибшие в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области, предварительно, являлись гражданами Узбекистана, сообщил нижнеломовский... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:21
2024-01-11T10:21
происшествия
узбекистан
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САРАТОВ, 11 янв - РИА Новости. Погибшие в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области, предварительно, являлись гражданами Узбекистана, сообщил нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош в Telegram. Ранее в ГИБДД области сообщили, что около 3.00 мск на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", по предварительным данным, водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, при движении в сторону Москвы выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo; в результате ДТП в минивэне семь человек погибли, еще двое пострадали. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что один из пострадавших скончался, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. "Предварительно установлено, что... произошло ДТП с участием автомашины Volvo и минивэна JAС, в котором находились граждане Узбекистана. В настоящее время выясняются причины и условия совершенного ДТП", - сказал Ярош на видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры области. Ранее в прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что минивэн JAC M3 ехал с иностранными регистрационными номерами. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, у минивэна были номерные знаки Узбекистана. Управление СК РФ по региону сообщило, что по факту гибели восьми человек в ДТП возбуждено уголовное дело о некачественном оказании услуг.
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происшествия, узбекистан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Узбекистан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДТП с фурой под Пензой, предварительно, погибли граждане Узбекистана

Ярош: погибшие в ДТП в Пензенской области могли быть гражданами Узбекистана

© Фото : СУ СКР по Пензенской областиНа месте ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области
На месте ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе Урал в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : СУ СКР по Пензенской области
На месте ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области
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САРАТОВ, 11 янв - РИА Новости. Погибшие в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области, предварительно, являлись гражданами Узбекистана, сообщил нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош в Telegram.
Ранее в ГИБДД области сообщили, что около 3.00 мск на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", по предварительным данным, водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, при движении в сторону Москвы выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo; в результате ДТП в минивэне семь человек погибли, еще двое пострадали. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что один из пострадавших скончался, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.
«
"Предварительно установлено, что... произошло ДТП с участием автомашины Volvo и минивэна JAС, в котором находились граждане Узбекистана. В настоящее время выясняются причины и условия совершенного ДТП", - сказал Ярош на видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры области.
Ранее в прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что минивэн JAC M3 ехал с иностранными регистрационными номерами. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, у минивэна были номерные знаки Узбекистана.
Управление СК РФ по региону сообщило, что по факту гибели восьми человек в ДТП возбуждено уголовное дело о некачественном оказании услуг.
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