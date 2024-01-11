https://ria.ru/20240111/dtp-1920652070.html

Число жертв ДТП в Пензенской области выросло до восьми

Число жертв ДТП в Пензенской области выросло до восьми - РИА Новости, 11.01.2024

Число жертв ДТП в Пензенской области выросло до восьми

Число погибших в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T07:45

2024-01-11T07:45

2024-01-11T13:25

происшествия

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САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости. Число погибших в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В машине скорой помощи скончался один пострадавший и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован", — уточнил собеседник агентства.Ранее в ГИБДД области сообщили, что около 3.00 мск на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, при движении в сторону Москвы выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo. В результате ДТП в минивэне семь человек погиби, еще двое пострадали.

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происшествия, пензенская область, россия, гибдд мвд рф, авто