https://ria.ru/20240111/dtp-1920652070.html
Число жертв ДТП в Пензенской области выросло до восьми
Число жертв ДТП в Пензенской области выросло до восьми - РИА Новости, 11.01.2024
Число жертв ДТП в Пензенской области выросло до восьми
Число погибших в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T07:45
2024-01-11T07:45
2024-01-11T13:25
происшествия
пензенская область
россия
гибдд мвд рф
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920649753_0:388:720:793_1920x0_80_0_0_331cb2d58e81c6911fed6f92bf5ac2ca.jpg
САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости. Число погибших в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В машине скорой помощи скончался один пострадавший и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован", — уточнил собеседник агентства.Ранее в ГИБДД области сообщили, что около 3.00 мск на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, при движении в сторону Москвы выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo. В результате ДТП в минивэне семь человек погиби, еще двое пострадали.
https://ria.ru/20240110/avariya-1920618842.html
пензенская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920649753_0:320:720:860_1920x0_80_0_0_2ebe6267e96734dbc04e0b58655f2298.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, россия, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Пензенская область, Россия, ГИБДД МВД РФ, Авто
Число жертв ДТП в Пензенской области выросло до восьми
Число жертв ДТП на трассе "Урал" в Пензенской области выросло до восьми