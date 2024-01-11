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Число жертв ДТП в Пензенской области выросло до восьми - РИА Новости, 11.01.2024
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07:45 11.01.2024 (обновлено: 13:25 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/dtp-1920652070.html
Число жертв ДТП в Пензенской области выросло до восьми
Число жертв ДТП в Пензенской области выросло до восьми - РИА Новости, 11.01.2024
Число жертв ДТП в Пензенской области выросло до восьми
Число погибших в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T07:45
2024-01-11T13:25
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САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости. Число погибших в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В машине скорой помощи скончался один пострадавший и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован", — уточнил собеседник агентства.Ранее в ГИБДД области сообщили, что около 3.00 мск на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, при движении в сторону Москвы выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo. В результате ДТП в минивэне семь человек погиби, еще двое пострадали.
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происшествия, пензенская область, россия, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Пензенская область, Россия, ГИБДД МВД РФ, Авто
Число жертв ДТП в Пензенской области выросло до восьми

Число жертв ДТП на трассе "Урал" в Пензенской области выросло до восьми

© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской областиМинивэн выехал на встречную полосу, где врезался в фуру на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области
Минивэн выехал на встречную полосу, где врезался в фуру на федеральной трассе Урал в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области
Минивэн выехал на встречную полосу, где врезался в фуру на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости. Число погибших в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В машине скорой помощи скончался один пострадавший и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован", — уточнил собеседник агентства.
Ранее в ГИБДД области сообщили, что около 3.00 мск на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, при движении в сторону Москвы выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo. В результате ДТП в минивэне семь человек погиби, еще двое пострадали.
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