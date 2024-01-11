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Власти рассказали о последствиях перехвата дрона в Тульской области - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:26 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/dron-1920654343.html
Власти рассказали о последствиях перехвата дрона в Тульской области
Власти рассказали о последствиях перехвата дрона в Тульской области - РИА Новости, 11.01.2024
Власти рассказали о последствиях перехвата дрона в Тульской области
Перехваченный над Тульской областью БПЛА не нанес разрушений, также нет пострадавших, сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области на... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:26
2024-01-11T08:26
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
россия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Перехваченный над Тульской областью БПЛА не нанес разрушений, также нет пострадавших, сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области на сайте. По данным Минобороны РФ, ночью ПВО перехватила три украинских дрона над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Министерство по региональной безопасности Тульской области уточнило, что БПЛА самолетного типа был перехвачен вдали от населенных пунктов. "Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Организовано реагирование всех служб", - говорится в сообщении.
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безопасность, тульская область, россия, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Россия, Калужская область
Власти рассказали о последствиях перехвата дрона в Тульской области

Власти Тульской области: пострадавших и повреждений инфраструктуры от дрона нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Перехваченный над Тульской областью БПЛА не нанес разрушений, также нет пострадавших, сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области на сайте.
По данным Минобороны РФ, ночью ПВО перехватила три украинских дрона над Ростовской, Тульской и Калужской областями.
Министерство по региональной безопасности Тульской области уточнило, что БПЛА самолетного типа был перехвачен вдали от населенных пунктов.
«
"Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Организовано реагирование всех служб", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьРоссияКалужская область
 
 
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