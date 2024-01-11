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Власти рассказали о последствиях перехвата дрона в Тульской области

Власти рассказали о последствиях перехвата дрона в Тульской области - РИА Новости, 11.01.2024

Власти рассказали о последствиях перехвата дрона в Тульской области

Перехваченный над Тульской областью БПЛА не нанес разрушений, также нет пострадавших, сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области на... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T08:26

2024-01-11T08:26

2024-01-11T08:26

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

россия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Перехваченный над Тульской областью БПЛА не нанес разрушений, также нет пострадавших, сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области на сайте. По данным Минобороны РФ, ночью ПВО перехватила три украинских дрона над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Министерство по региональной безопасности Тульской области уточнило, что БПЛА самолетного типа был перехвачен вдали от населенных пунктов. "Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Организовано реагирование всех служб", - говорится в сообщении.

тульская область

россия

калужская область

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безопасность, тульская область, россия, калужская область