https://ria.ru/20240111/dom-1920773299.html

Россия обвинила Латвию в грабеже

Россия обвинила Латвию в грабеже - РИА Новости, 11.01.2024

Россия обвинила Латвию в грабеже

Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа, следует из заявления в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:09

2024-01-11T17:09

2024-01-11T18:02

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа, следует из заявления в Telegram-канале."Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран", — говорится в сообщении.Как подчеркнули в дипмиссии, конфискация российского учреждения создает опасный прецедент, поскольку это означает, что в Латвии имущество иностранных собственников не находится под защитой местных законов и международных договоров.Посольство предупредило Ригу об ответных мерах после этой "беспрецедентной по своей враждебности выходки", включая предъявление компенсационных требований за материальный ущерб, а также убытки, понесенные из-за остановки деятельности "Дома Москвы".Ранее в четверг сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу российского культурного центра в собственность государства якобы для предотвращения угроз госбезопасности. Уточняется, что здание вскоре продадут, а вырученные деньги передадут Украине.В конце декабря прошлого года сотрудники латвийских спецслужб ворвались в "Дом Москвы". Работников начали допрашивать, у них также отобрали средства связи. На входе установили пост охраны, а в помещениях описали имущество и компьютерную технику.В последнее время Рига предприняла множество недружественных шагов в отношении Москвы. В частности, в ноябре местный парламент принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами нужно перерегистрировать. В противном случае автомобили конфискуют, а затем их планируется передать на Украину.

https://ria.ru/20240110/latviya-1920502663.html

https://ria.ru/20240104/latviya-1919655570.html

https://ria.ru/20231219/latviya-1916619261.html

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в мире, россия, латвия, рига, украина