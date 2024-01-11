https://ria.ru/20240111/dfo-1920653264.html

Путину показали презентацию мастер-планов дальневосточных городов

Путину показали презентацию мастер-планов дальневосточных городов - РИА Новости, 11.01.2024

Путину показали презентацию мастер-планов дальневосточных городов

Президент России Владимир Путин ознакомился с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов. Она размещена в Тихоокеанском государственном... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T08:12

2024-01-11T08:12

2024-01-11T11:39

дальневосточный фо

владимир путин

хабаровск

анадырь

общество

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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов. Она размещена в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске. Позже глава государства проведет здесь встречу с дальневосточными предпринимателями. Ранее правительство утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов. Такие мастер-планы, рассчитанные до 2030 года, предусматривают обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие курортных зон. Речь идет об Анадыре, Арсеньеве, Биробиджане, Благовещенске, Белогорске, Большом Камне, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Краснокаменске, Нерюнгри, Находке, Магадане, Уссурийске, Свободном, Хабаровске и Якутске. Это второй "пакет" мастер-планов. Всего они их было разработано 25 для дальневосточных городов, ранее были утверждены планы развития для Читы, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тынды, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Елизово, Корсакова и Артема. В их подготовке принимали участие правительство, региональные власти и предпринимательское сообщество.

https://ria.ru/20231220/mtor-1916853558.html

дальневосточный фо

хабаровск

анадырь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дальневосточный фо, владимир путин, хабаровск, анадырь, общество