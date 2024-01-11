Путину показали презентацию мастер-планов дальневосточных городов
Путину в Хабаровске показали презентацию мастер-планов дальневосточных городов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра презентации мастер-планов развития городов Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра презентации мастер-планов развития городов Дальнего Востока
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов. Она размещена в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске. Позже глава государства проведет здесь встречу с дальневосточными предпринимателями.
Ранее правительство утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов. Такие мастер-планы, рассчитанные до 2030 года, предусматривают обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие курортных зон.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на презентации мастер-планов развития городов Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин на презентации мастер-планов развития городов Дальнего Востока
Речь идет об Анадыре, Арсеньеве, Биробиджане, Благовещенске, Белогорске, Большом Камне, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Краснокаменске, Нерюнгри, Находке, Магадане, Уссурийске, Свободном, Хабаровске и Якутске.
Это второй "пакет" мастер-планов.
Всего они их было разработано 25 для дальневосточных городов, ранее были утверждены планы развития для Читы, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тынды, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Елизово, Корсакова и Артема. В их подготовке принимали участие правительство, региональные власти и предпринимательское сообщество.