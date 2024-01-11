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Путину показали презентацию мастер-планов дальневосточных городов - РИА Новости, 11.01.2024
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08:12 11.01.2024 (обновлено: 11:39 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/dfo-1920653264.html
Путину показали презентацию мастер-планов дальневосточных городов
Путину показали презентацию мастер-планов дальневосточных городов - РИА Новости, 11.01.2024
Путину показали презентацию мастер-планов дальневосточных городов
Президент России Владимир Путин ознакомился с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов. Она размещена в Тихоокеанском государственном... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:12
2024-01-11T11:39
дальневосточный фо
владимир путин
хабаровск
анадырь
общество
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов. Она размещена в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске. Позже глава государства проведет здесь встречу с дальневосточными предпринимателями. Ранее правительство утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов. Такие мастер-планы, рассчитанные до 2030 года, предусматривают обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие курортных зон. Речь идет об Анадыре, Арсеньеве, Биробиджане, Благовещенске, Белогорске, Большом Камне, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Краснокаменске, Нерюнгри, Находке, Магадане, Уссурийске, Свободном, Хабаровске и Якутске. Это второй "пакет" мастер-планов. Всего они их было разработано 25 для дальневосточных городов, ранее были утверждены планы развития для Читы, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тынды, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Елизово, Корсакова и Артема. В их подготовке принимали участие правительство, региональные власти и предпринимательское сообщество.
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дальневосточный фо, владимир путин, хабаровск, анадырь, общество
Дальневосточный ФО, Владимир Путин, Хабаровск, Анадырь, Общество
Путину показали презентацию мастер-планов дальневосточных городов

Путину в Хабаровске показали презентацию мастер-планов дальневосточных городов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра презентации мастер-планов развития городов Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра презентации мастер-планов развития городов Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра презентации мастер-планов развития городов Дальнего Востока
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов. Она размещена в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске. Позже глава государства проведет здесь встречу с дальневосточными предпринимателями.
Ранее правительство утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов. Такие мастер-планы, рассчитанные до 2030 года, предусматривают обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие курортных зон.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на презентации мастер-планов развития городов Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин на презентации мастер-планов развития городов Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на презентации мастер-планов развития городов Дальнего Востока
Речь идет об Анадыре, Арсеньеве, Биробиджане, Благовещенске, Белогорске, Большом Камне, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Краснокаменске, Нерюнгри, Находке, Магадане, Уссурийске, Свободном, Хабаровске и Якутске.
Это второй "пакет" мастер-планов.
Всего они их было разработано 25 для дальневосточных городов, ранее были утверждены планы развития для Читы, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тынды, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Елизово, Корсакова и Артема. В их подготовке принимали участие правительство, региональные власти и предпринимательское сообщество.
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Дальневосточный ФОВладимир ПутинХабаровскАнадырьОбщество
 
 
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