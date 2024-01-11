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Кандидат в президенты США Десантис счел Китай главной угрозой - РИА Новости, 11.01.2024
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07:23 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/desantis-1920650732.html
Кандидат в президенты США Десантис счел Китай главной угрозой
Кандидат в президенты США Десантис счел Китай главной угрозой - РИА Новости, 11.01.2024
Кандидат в президенты США Десантис счел Китай главной угрозой
Кандидат в президенты США от республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис назвал коммунистическую партию Китая главной угрозой для Штатов. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T07:23
2024-01-11T07:23
в мире
сша
рон десантис
коммунистическая партия китая
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис назвал коммунистическую партию Китая главной угрозой для Штатов. Десантис в четверг участвует в дебатах с другим кандидатом в американские президенты, Никки Хейли. Трансляцию ведет телеканал CNN. "Нам также нужно взглянуть на то, что является главной угрозой для этой страны. Это Коммунистическая партия Китая", - сказал Десантис в ходе дебатов с Хейли. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20231014/amerika-1902828442.html
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в мире, сша, рон десантис, коммунистическая партия китая
В мире, США, Рон Десантис, Коммунистическая партия Китая
Кандидат в президенты США Десантис счел Китай главной угрозой

Кандидат в президенты США Десантис счел Китай главной угрозой для Вашингтона

© AP Photo / Alex BrandonРон Десантис
Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Рон Десантис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис назвал коммунистическую партию Китая главной угрозой для Штатов.
Десантис в четверг участвует в дебатах с другим кандидатом в американские президенты, Никки Хейли. Трансляцию ведет телеканал CNN.
Рон ДеСантис - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Десантис предложил "проваливать" всем, кому не нравится Америка
14 октября 2023, 22:09
"Нам также нужно взглянуть на то, что является главной угрозой для этой страны. Это Коммунистическая партия Китая", - сказал Десантис в ходе дебатов с Хейли.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.
Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
КНР введет санкции против пяти компаний ВПК США за поставки Тайваню оружия
7 января, 07:18
 
В миреСШАРон ДесантисКоммунистическая партия Китая
 
 
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