https://ria.ru/20240111/desantis-1920650732.html

Кандидат в президенты США Десантис счел Китай главной угрозой

Кандидат в президенты США Десантис счел Китай главной угрозой - РИА Новости, 11.01.2024

Кандидат в президенты США Десантис счел Китай главной угрозой

Кандидат в президенты США от республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис назвал коммунистическую партию Китая главной угрозой для Штатов. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T07:23

2024-01-11T07:23

2024-01-11T07:23

в мире

сша

рон десантис

коммунистическая партия китая

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис назвал коммунистическую партию Китая главной угрозой для Штатов. Десантис в четверг участвует в дебатах с другим кандидатом в американские президенты, Никки Хейли. Трансляцию ведет телеканал CNN. "Нам также нужно взглянуть на то, что является главной угрозой для этой страны. Это Коммунистическая партия Китая", - сказал Десантис в ходе дебатов с Хейли. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20231014/amerika-1902828442.html

https://ria.ru/20240107/kitay-1920012800.html

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в мире, сша, рон десантис, коммунистическая партия китая