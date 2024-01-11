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Минфин назвал размер выплат нефтяникам по топливному демпферу в 2023 году - РИА Новости, 11.01.2024
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12:25 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/dempfer-1920700235.html
Минфин назвал размер выплат нефтяникам по топливному демпферу в 2023 году
Минфин назвал размер выплат нефтяникам по топливному демпферу в 2023 году - РИА Новости, 11.01.2024
Минфин назвал размер выплат нефтяникам по топливному демпферу в 2023 году
Нефтяные компании в ушедшем году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 1,589 триллиона рублей, в том числе в декабре за... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:25
2024-01-11T12:25
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
нефть
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Нефтяные компании в ушедшем году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 1,589 триллиона рублей, в том числе в декабре за ноябрь - 258,2 миллиарда, свидетельствуют данные Минфина РФ. Соответствующие выплаты в 2022 году составили 2,171 триллиона рублей. Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), нефть
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Нефть
Минфин назвал размер выплат нефтяникам по топливному демпферу в 2023 году

Минфин: нефтяники получили 1,6 трлн руб по топливному демпферу в 2023 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Нефтяные компании в ушедшем году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 1,589 триллиона рублей, в том числе в декабре за ноябрь - 258,2 миллиарда, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Соответствующие выплаты в 2022 году составили 2,171 триллиона рублей.
Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.
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