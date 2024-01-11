https://ria.ru/20240111/dempfer-1920700235.html

Минфин назвал размер выплат нефтяникам по топливному демпферу в 2023 году

Минфин назвал размер выплат нефтяникам по топливному демпферу в 2023 году - РИА Новости, 11.01.2024

Минфин назвал размер выплат нефтяникам по топливному демпферу в 2023 году

Нефтяные компании в ушедшем году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 1,589 триллиона рублей, в том числе в декабре за... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:25

2024-01-11T12:25

2024-01-11T12:25

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

нефть

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Нефтяные компании в ушедшем году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 1,589 триллиона рублей, в том числе в декабре за ноябрь - 258,2 миллиарда, свидетельствуют данные Минфина РФ. Соответствующие выплаты в 2022 году составили 2,171 триллиона рублей. Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.

https://ria.ru/20231228/ekonomika-1918637515.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), нефть