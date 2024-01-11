https://ria.ru/20240111/degtyarev-1920672977.html

"Следующий после Господа". Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии

"Следующий после Господа". Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии - РИА Новости, 11.01.2024

"Следующий после Господа". Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии

Президент России Владимир Путин во время общения с бизнесменами пошутил, что хабаровский губернатор Михаил Дегтярев занимает высокое место в иерархии —... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:30

2024-01-11T10:30

2024-01-11T15:02

россия

михаил дегтярев

владимир путин

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общество

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ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с бизнесменами пошутил, что хабаровский губернатор Михаил Дегтярев занимает высокое место в иерархии — следующий после Господа. В ходе встречи Путина с хабаровским бизнесом акционер птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова рассказала, что чуть больше года назад на фабрике случилась вспышка птичьего гриппа, из-за которой было уничтожено свыше полумиллиона куриц. "Ну, наверное, с божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас и, наверное, ответственность перед населением, которое мы все-таки кормим, сделала так, что мы в декабре произвели 25 миллионов яиц двумя птицефабриками", — сказала Кузнецова. "Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии", — пошутил в ответ Путин.

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"Вы следующий за Господом" – Путин пошутил над губернатором Хабаровского края Президент РФ Владимир Путин во время общения с бизнесменами пошутил, что хабаровский губернатор Михаил Дегтярев занимает высокое место в иерархии - следующий после Господа. В ходе встречи Путина с хабаровским бизнесом акционер птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова рассказала, что чуть больше года назад на фабрике случилась вспышка птичьего гриппа, из-за который было уничтожено свыше полумиллиона куриц. 2024-01-11T10:30 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил дегтярев, владимир путин, хабаровский край, хабаровск, общество