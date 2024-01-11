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"Следующий после Господа". Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии - РИА Новости, 11.01.2024
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10:30 11.01.2024 (обновлено: 15:02 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/degtyarev-1920672977.html
"Следующий после Господа". Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии
"Следующий после Господа". Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии - РИА Новости, 11.01.2024
"Следующий после Господа". Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии
Президент России Владимир Путин во время общения с бизнесменами пошутил, что хабаровский губернатор Михаил Дегтярев занимает высокое место в иерархии —... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:30
2024-01-11T15:02
россия
михаил дегтярев
владимир путин
хабаровский край
хабаровск
общество
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ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с бизнесменами пошутил, что хабаровский губернатор Михаил Дегтярев занимает высокое место в иерархии — следующий после Господа. В ходе встречи Путина с хабаровским бизнесом акционер птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова рассказала, что чуть больше года назад на фабрике случилась вспышка птичьего гриппа, из-за которой было уничтожено свыше полумиллиона куриц. "Ну, наверное, с божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас и, наверное, ответственность перед населением, которое мы все-таки кормим, сделала так, что мы в декабре произвели 25 миллионов яиц двумя птицефабриками", — сказала Кузнецова. "Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии", — пошутил в ответ Путин.
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"Вы следующий за Господом" – Путин пошутил над губернатором Хабаровского края
Президент РФ Владимир Путин во время общения с бизнесменами пошутил, что хабаровский губернатор Михаил Дегтярев занимает высокое место в иерархии - следующий после Господа. В ходе встречи Путина с хабаровским бизнесом акционер птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова рассказала, что чуть больше года назад на фабрике случилась вспышка птичьего гриппа, из-за который было уничтожено свыше полумиллиона куриц.
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россия, михаил дегтярев, владимир путин, хабаровский край, хабаровск, общество
Россия, Михаил Дегтярев, Владимир Путин, Хабаровский край, Хабаровск, Общество
"Следующий после Господа". Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии

Путин пошутил, что губернатор Дегтярев занимает в иерархии место после Господа

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ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с бизнесменами пошутил, что хабаровский губернатор Михаил Дегтярев занимает высокое место в иерархии — следующий после Господа.
В ходе встречи Путина с хабаровским бизнесом акционер птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова рассказала, что чуть больше года назад на фабрике случилась вспышка птичьего гриппа, из-за которой было уничтожено свыше полумиллиона куриц.
"Ну, наверное, с божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас и, наверное, ответственность перед населением, которое мы все-таки кормим, сделала так, что мы в декабре произвели 25 миллионов яиц двумя птицефабриками", — сказала Кузнецова.
"Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии", — пошутил в ответ Путин.
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