https://ria.ru/20240111/dannye-1920804936.html

В Саратове экс-сотрудников ФНС заподозрили в продаже закрытых данных

В Саратове экс-сотрудников ФНС заподозрили в продаже закрытых данных - РИА Новости, 11.01.2024

В Саратове экс-сотрудников ФНС заподозрили в продаже закрытых данных

Четверо бывших сотрудников межрайонных налоговых инспекций подозреваются в получении взятки свыше 2 миллионов рублей за передачу закрытой информации из... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T19:34

2024-01-11T19:34

2024-01-11T19:34

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости. Четверо бывших сотрудников межрайонных налоговых инспекций подозреваются в получении взятки свыше 2 миллионов рублей за передачу закрытой информации из информационной системы ФНС, трое из них уже осуждены за аналогичное преступление, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. По данным следствия, с января 2018 по ноябрь 2022 года четверо сотрудников налоговой службы получили от двух местных жителей взятку в размере более 2 миллионов рублей за передачу закрытой информации из информационного ресурса. "В отношении четырех бывших сотрудников межрайонных инспекций налоговой службы по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"... Следователями СК с подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. В СК отметили, что оба взяткодателя за указанное преступление приговорены к штрафу в 2 миллиона рублей каждому, а трое из попавших под следствие бывших сотрудников ФНС ранее уже были признаны судом виновными за аналогичное преступление. Ранее следствие и суд установили, что с октября 2021 по ноябрь 2022 года четверо сотрудников межрайонных инспекций налоговой службы по Саратовской области получили от 38-летнего мужчины взятку в размере более 1,3 миллиона рублей за передачу закрытой информации из информационной системы ФНС. Источник в силовых структурах ранее уточнил РИА Новости, что фигуранты продавали данные из АИС "Налог-3". Суд в Саратове 30 октября 2023 года признал всех четырех фигурантов виновными в получении взятки, приговорив одного к четырем годам колонии строгого режима, а остальных троих - к штрафу от 1 до 1,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230412/vzyatki-1864892348.html

https://ria.ru/20231030/prigovor-1906241100.html

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происшествия, саратов