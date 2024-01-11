https://ria.ru/20240111/chp-1920705731.html

В Папуа — Новой Гвинее объявили режим ЧП из-за беспорядков

В Папуа — Новой Гвинее объявили режим ЧП из-за беспорядков - РИА Новости, 11.01.2024

В Папуа — Новой Гвинее объявили режим ЧП из-за беспорядков

Власти Папуа — Новой Гвинеи объявили в стране чрезвычайное положение после беспорядков и погромов, в ходе которых погибли 16 человек, сообщил австралийский... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:50

2024-01-11T12:50

2024-01-11T14:34

в мире

порт-морсби

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Власти Папуа — Новой Гвинеи объявили в стране чрезвычайное положение после беспорядков и погромов, в ходе которых погибли 16 человек, сообщил австралийский телеканал ABC. Премьер-министр Джеймс Марапе заявил, что режим ЧП будет действовать 14 дней.Накануне полицейские и военные провели демонстрацию у здания парламента в Порт-Морсби, требуя повышения зарплат. Они не вышли на работу, в результате чего в стране воцарились беззаконие и насилие. Девять человек погибли в столице, еще семеро — во втором по величине городе Лае. Погромщики грабили и жгли магазины и офисы компаний. "Как результат, отсутствие полиции привело к погромам и грабежам", — приводит ABC слова Марапе.Власти вынуждены задействовать вооруженные силы, чтобы "помочь полиции восстановить порядок", добавил премьер. Как отмечает ABC, шестеро политиков уже покинули правительство Марапе, призвав народ требовать отставки самого премьера.

https://radiosputnik.ru/20240111/ekvador-1920677030.html

https://ria.ru/20240110/besporyadki-1920593312.html

порт-морсби

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в мире, порт-морсби