https://ria.ru/20240111/chipy-1920703392.html
В Китае выразили США озабоченность из-за ограничений на экспорт чипов
В Китае выразили США озабоченность из-за ограничений на экспорт чипов - РИА Новости, 11.01.2024
В Китае выразили США озабоченность из-за ограничений на экспорт чипов
Глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре со своей американской коллегой Джиной Раймондо выразил озабоченность в связи ограничениями США в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:35
2024-01-11T12:35
2024-01-11T12:35
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ПЕКИН, 11 янв - РИА Новости. Глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре со своей американской коллегой Джиной Раймондо выразил озабоченность в связи ограничениями США в области микросхем, сообщило министерство коммерции КНР. Сообщается, что Ван Вэньтао и Раймондо созвонились в четверг и провели углубленное и прагматичное общение по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес. "Ван Вэньтао выразил серьезные озабоченности в связи с ограничениями на экспорт в Китай литографических станков третьими странами, инспекциями совершенных технологических процессов цепочек поставок чипов и санкционными давлениями на китайские компании", - говорится в сообщении ведомства. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства "передовых" микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.
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технологии, китай, сша
В Китае выразили США озабоченность из-за ограничений на экспорт чипов
Власти Китая выразили США озабоченность из-за ограничений на экспорт чипов
ПЕКИН, 11 янв - РИА Новости. Глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре со своей американской коллегой Джиной Раймондо выразил озабоченность в связи ограничениями США в области микросхем, сообщило министерство коммерции КНР.
Сообщается, что Ван Вэньтао и Раймондо созвонились в четверг и провели углубленное и прагматичное общение по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес.
«
"Ван Вэньтао выразил серьезные озабоченности в связи с ограничениями на экспорт в Китай литографических станков третьими странами, инспекциями совершенных технологических процессов цепочек поставок чипов и санкционными давлениями на китайские компании", - говорится в сообщении ведомства.
В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства "передовых" микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.
В МИД Китая назвали "красную линию", которую США нельзя пересекать