https://ria.ru/20240111/chipy-1920703392.html

В Китае выразили США озабоченность из-за ограничений на экспорт чипов

В Китае выразили США озабоченность из-за ограничений на экспорт чипов - РИА Новости, 11.01.2024

В Китае выразили США озабоченность из-за ограничений на экспорт чипов

Глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре со своей американской коллегой Джиной Раймондо выразил озабоченность в связи ограничениями США в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:35

2024-01-11T12:35

2024-01-11T12:35

технологии

китай

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147821/72/1478217278_0:201:2500:1607_1920x0_80_0_0_7c3553a559337561d6a488cb1401f696.jpg

ПЕКИН, 11 янв - РИА Новости. Глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре со своей американской коллегой Джиной Раймондо выразил озабоченность в связи ограничениями США в области микросхем, сообщило министерство коммерции КНР. Сообщается, что Ван Вэньтао и Раймондо созвонились в четверг и провели углубленное и прагматичное общение по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес. "Ван Вэньтао выразил серьезные озабоченности в связи с ограничениями на экспорт в Китай литографических станков третьими странами, инспекциями совершенных технологических процессов цепочек поставок чипов и санкционными давлениями на китайские компании", - говорится в сообщении ведомства. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства "передовых" микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.

https://ria.ru/20240111/kitay-1920684658.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, китай, сша