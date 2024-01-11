https://ria.ru/20240111/byudzhet-1920589251.html
Сверхдоходы в казну: как будет работать бюджетное правило в этом году
Сверхдоходы в казну: как будет работать бюджетное правило в этом году - РИА Новости, 11.01.2024
Сверхдоходы в казну: как будет работать бюджетное правило в этом году
В России вновь запускают механизм перевода сверхдоходов нефтегазовой отрасли в бюджет. Какие предусмотрены операции в рамках бюджетного правила и как они... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:00
2024-01-11T08:00
2024-01-11T10:23
экономика
цены на нефть
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
фонд национального благосостояния россии
бюджетное правило
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МОСКВА,11 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В России вновь запускают механизм перевода сверхдоходов нефтегазовой отрасли в бюджет. Какие предусмотрены операции в рамках бюджетного правила и как они скажутся на курсе рубля — в материале РИА Новости.Фиксированный доходЦель бюджетного правила — ослабить негативное воздействие на национальную экономику колебаний нефтяных котировок. Власти определяют некий уровень стоимости сырья, так называемую цену отсечения, и ориентируются на этот показатель при планировании бюджета.Так, в 2022-м Минфин закупал валюту при цене отсечения в 44,2 доллара за баррель и продавал, если было меньше.В 2023 году вместо бюджетного правила установили фиксированный нефтегазовый базовый доход — восемь триллионов рублей. Излишки вкладывали в валюту, но не в западную, а в юани."Оценивали по месяцам: если доходы меньше заданного уровня, валюту продают из ФНБ, если больше — покупают и пополняют ФНБ", — уточняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Свыше шестидесятиОсенью Владимир Путин подписал закон, возвращающий бюджетное правило. Цена отсечения — 60 долларов.В конце года Банк России анонсировал операции на внутреннем рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, в том числе с учетом всех операций, осуществленных фондом в 2023-м.С 9 января по 28 июня регулятор намерен покупать или продавать валюту исходя из корректировки указанного Минфином объема в рамках бюджетного правила — по 11,8 миллиарда рублей в день.Принцип зеркалированияВ январе Банк России также завершит продажу валюты в рамках зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в первом полугодии 2023-го (0,8 миллиарда в день).Остальное прояснится после объявления Минфином суммы операций по бюджетному правилу."То есть в зависимости от рыночной конъюнктуры и действий Минфина Центробанк на валютной секции Мосбиржи выступит либо продавцом, либо покупателем. По принципу зеркалирования биржевых сделок Минфин приобретает валюту — ЦБ продает. И наоборот", — поясняет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.По данным Минфина, в ФНБ сейчас 6,7 триллиона рублей, бюджетный нераспределенный ресурс — 3,7 триллиона. По оценкам ведомства, Фонд национального благосостояния в 2024-м может пополниться на 500 миллиардов.Влияние на курсТут многое зависит от нефтяных котировок. В 2023 году за российскую Urals в среднем платили 63 доллара за баррель. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, у Brent в 2024-м получится 80, у Urals — 60. В Минэкономики дают 70 за 2024-2026 годы.При устойчивом превышении цены отсечения, Минфин станет закупать валюту, тем самым ослабляя рубль, указывает Евгений Шатов."Тем не менее интервенции Банка России из ФНБ по 11,5 миллиарда ежедневно с 9 января по 28 июня поддержат курс. Таким образом, резких колебаний, скорее всего, удастся избежать", — подчеркивает аналитик.На рубль эти операции сильно не повлияют, они действительно зеркальные, и продавать валюту будут даже больше, чем покупать, добавляет Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver.По мнению Гузели Проценко, гендиректора "Альфа-Форекс", решение Банка России возобновить закупки валюты, корректируя операции в соответствии с объемами, предложенными Минфином, обусловлено отсутствием угроз ослабления рубля: рынок находится в устойчивом равновесии спроса и предложения.При дополнительных доходах от углеводородов Банк России пополнит ФНБ. Это поддержит стабильность национальной денежной единицы и поспособствует экономическому развитию в наступившем году.
https://ria.ru/20231214/neft-1915673761.html
https://ria.ru/20231228/tsb-1918775429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), фонд национального благосостояния россии, бюджетное правило
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Фонд национального благосостояния России, бюджетное правило
МОСКВА,11 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В России вновь запускают механизм перевода сверхдоходов нефтегазовой отрасли в бюджет. Какие предусмотрены операции в рамках бюджетного правила и как они скажутся на курсе рубля — в материале РИА Новости.
Цель бюджетного правила — ослабить негативное воздействие на национальную экономику колебаний нефтяных котировок. Власти определяют некий уровень стоимости сырья, так называемую цену отсечения, и ориентируются на этот показатель при планировании бюджета.
Так, в 2022-м Минфин закупал валюту при цене отсечения в 44,2 доллара за баррель и продавал, если было меньше.
В 2023 году вместо бюджетного правила установили фиксированный нефтегазовый базовый доход — восемь триллионов рублей. Излишки вкладывали в валюту, но не в западную, а в юани.
"Оценивали по месяцам: если доходы меньше заданного уровня, валюту продают из ФНБ, если больше — покупают и пополняют ФНБ", — уточняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Эксперты оценили, сколько в среднем будет стоить нефть Urals в 2024 году
Осенью Владимир Путин подписал закон, возвращающий бюджетное правило. Цена отсечения — 60 долларов.
В конце года Банк России анонсировал операции на внутреннем рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, в том числе с учетом всех операций, осуществленных фондом в 2023-м.
С 9 января по 28 июня регулятор намерен покупать или продавать валюту исходя из корректировки указанного Минфином объема в рамках бюджетного правила — по 11,8 миллиарда рублей в день.
Центробанк начнет пополнять и использовать средства ФНБ
В январе Банк России также завершит продажу валюты в рамках зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в первом полугодии 2023-го (0,8 миллиарда в день).
Остальное прояснится после объявления Минфином суммы операций по бюджетному правилу.
«
"То есть в зависимости от рыночной конъюнктуры и действий Минфина Центробанк на валютной секции Мосбиржи выступит либо продавцом, либо покупателем. По принципу зеркалирования биржевых сделок Минфин приобретает валюту — ЦБ продает. И наоборот", — поясняет Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.
По данным Минфина, в ФНБ сейчас 6,7 триллиона рублей, бюджетный нераспределенный ресурс — 3,7 триллиона. По оценкам ведомства, Фонд национального благосостояния в 2024-м может пополниться на 500 миллиардов.
Курс доллара снизился до 89,81 рубля
Тут многое зависит от нефтяных котировок. В 2023 году за российскую Urals в среднем платили 63 доллара за баррель. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, у Brent в 2024-м получится 80, у Urals — 60. В Минэкономики дают 70 за 2024-2026 годы.
При устойчивом превышении цены отсечения, Минфин станет закупать валюту, тем самым ослабляя рубль, указывает Евгений Шатов.
«
"Тем не менее интервенции Банка России из ФНБ по 11,5 миллиарда ежедневно с 9 января по 28 июня поддержат курс. Таким образом, резких колебаний, скорее всего, удастся избежать", — подчеркивает аналитик.
На рубль эти операции сильно не повлияют, они действительно зеркальные, и продавать валюту будут даже больше, чем покупать, добавляет Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver.
По мнению Гузели Проценко, гендиректора "Альфа-Форекс", решение Банка России возобновить закупки валюты, корректируя операции в соответствии с объемами, предложенными Минфином, обусловлено отсутствием угроз ослабления рубля: рынок находится в устойчивом равновесии спроса и предложения.
При дополнительных доходах от углеводородов Банк России пополнит ФНБ. Это поддержит стабильность национальной денежной единицы и поспособствует экономическому развитию в наступившем году.