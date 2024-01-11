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"Эксмо" ожидает, что "Симбат" оштрафуют из-за аналога "Букваря" - РИА Новости, 11.01.2024
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15:35 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/bukvar-1920750078.html
"Эксмо" ожидает, что "Симбат" оштрафуют из-за аналога "Букваря"
"Эксмо" ожидает, что "Симбат" оштрафуют из-за аналога "Букваря" - РИА Новости, 11.01.2024
"Эксмо" ожидает, что "Симбат" оштрафуют из-за аналога "Букваря"
Издательство "Эксмо" получило ответ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о возбуждении дела в отношении компании "Симбат" из-за серии книг для дошколят и... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:35
2024-01-11T15:35
мария жукова
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
эксмо
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Издательство "Эксмо" получило ответ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о возбуждении дела в отношении компании "Симбат" из-за серии книг для дошколят и надеется, что по итогу будет наложен штраф. "Эксмо" направило в ФАС жалобу о нарушении закона о защите конкуренции со стороны ООО "Симбат" в сентябре 2023 года. "От ФАС получено сообщение о том, что против ООО "Симбат" из-за нарушения закона о конкуренции возбуждено дело. Издательство "Эксмо" ожидает, что в действиях ООО "Симбат" будут обнаружены нарушения; реализация изданий с дизайном, аналогичным книгам Надежды Жуковой, будет запрещена, а ответчик будет привлечен к административной ответственности и на него будет наложен штраф", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Эксмо". Отмечается, что жалоба основана на том, что оформление изданий ООО "Симбат", которые выходят под брендом "Умка" — "Азбука и букварь", "Большой логопедический учебник", "Логопедический букварь" и "Первое чтение после букваря", копируют книги издательства "Эксмо" авторства Надежды Жуковой. Кроме того, у пособий ООО "Симбат" автор с похожим именем — Мария Жукова. "Таким образом, читателей вводят в заблуждение, выдавая другие книги за пособия известного автора", - добавили в "Эксмо". "Букварь" Надежды Жуковой является лонгселлером, в 2023 году он вновь возглавил топ продаж в сегменте учебных пособий для дошкольников. Издательство "Эксмо" оценивает ущерб от появления на полках книжных магазинов книг Марии Жуковой, выпущенных ООО "Симбат", в порядка 5 миллионов рублей.
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мария жукова, федеральная антимонопольная служба (фас россии), эксмо
Мария Жукова, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Эксмо
"Эксмо" ожидает, что "Симбат" оштрафуют из-за аналога "Букваря"

"Эксмо" ожидает, что "Симбат" оштрафуют из-за продажи серии книг для дошколят

© iStock.com / ChinnapongКнига
Книга - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Издательство "Эксмо" получило ответ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о возбуждении дела в отношении компании "Симбат" из-за серии книг для дошколят и надеется, что по итогу будет наложен штраф.
"Эксмо" направило в ФАС жалобу о нарушении закона о защите конкуренции со стороны ООО "Симбат" в сентябре 2023 года.
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"От ФАС получено сообщение о том, что против ООО "Симбат" из-за нарушения закона о конкуренции возбуждено дело. Издательство "Эксмо" ожидает, что в действиях ООО "Симбат" будут обнаружены нарушения; реализация изданий с дизайном, аналогичным книгам Надежды Жуковой, будет запрещена, а ответчик будет привлечен к административной ответственности и на него будет наложен штраф", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Эксмо".
Отмечается, что жалоба основана на том, что оформление изданий ООО "Симбат", которые выходят под брендом "Умка" — "Азбука и букварь", "Большой логопедический учебник", "Логопедический букварь" и "Первое чтение после букваря", копируют книги издательства "Эксмо" авторства Надежды Жуковой. Кроме того, у пособий ООО "Симбат" автор с похожим именем — Мария Жукова.
"Таким образом, читателей вводят в заблуждение, выдавая другие книги за пособия известного автора", - добавили в "Эксмо".
"Букварь" Надежды Жуковой является лонгселлером, в 2023 году он вновь возглавил топ продаж в сегменте учебных пособий для дошкольников. Издательство "Эксмо" оценивает ущерб от появления на полках книжных магазинов книг Марии Жуковой, выпущенных ООО "Симбат", в порядка 5 миллионов рублей.
 
Мария ЖуковаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Эксмо
 
 
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